بعد انفراد صدى البلد بلقائه.. الفنان جمال يوسف يكشف رد فعل نقيب الممثلين بعد أزمة مرضه

استضافت الإعلامية لميس سلامة، مقدمة برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد الفنان جمال يوسف والذى تحدث عن رحلة مرضه بـ سرطان البلعوم.





وجاءت أهم تصريحاته من خلال صدى البلد كالتالى:





- مكلتش من 3 شهور وعايش على المحاليل





وقال الفنان جمال يوسف، خلال لقائه مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، إنه يعانى من المرض لمدة 6 أشهر ولم يعلم أحد من المحيطين به عن مرضه.



وأوضح جمال يوسف، أن زوجته تلقت مكالمة هاتفية من صديقه هشام الحصرى ليتفاجأ بنشره خبر مرضه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، معبرا عن سعادته بعد تلقيه عبارات الدعم من الجميع بعدما علموا بخبر مرضه.





وأضاف أن نفسيته ارتفعت بعدما شاهد حب الناس له وقام بعدها بتناول الطعام وشرب المياه لأول مرة بعد 3 أشهر حيث كان يعيش على المحاليل فقط.





وشي ورقبتي اتحرقوا





وأوضح الفنان جمال يوسف، أنه وصل لمرحلة اليأس والألم الشديد، بعدما أصيب بسرطان البلعوم نظرا لكثرة الجلسات الكيماوية التى تعرض إليها.





ولفت جمال يوسف، إلى أن الدكتور المعالج لحالته كشف له أن حوالى 11% من مصابى سرطان البلعوم هم من يتحملون ألمه، منوها إلى أن وجهه ورقبته تعرضا للحرق بعدما خاض جلسات كيماوى إشعاعية، وقد طالبه الطبيب بتوقف الجلسات لفترة تجنبأ لحدوث مضاعفات أكثر .





وعبر "يوسف"، عن سعادته بعد تلقيه عبارات الدعم من الجميع بعدما علموا بخبر مرضه.





- أول رد فعل للفنان محمد صبحى بعد مرض جمال يوسف

قال الفنان جمال يوسف، إن مرضه بسرطان البلعوم أنهكه كثيرا وكان يعانى يوميا من القيء وصعوبة البلع.

وأوضح جمال يوسف، أنه شرب لأول مرة منذ 3 شهور عند تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان محمد صبحى، لافتا إلى أنه يسأل على حالته الصحية يوميا.





وأشار "يوسف"، إلى أن الفنان محمد صبحى عرض عليه أن يتكفل بعلاجه بالكامل من سرطان البلعوم وسفره للخارج وكان رده الشكر المتواصل لدعمه، موضحا أن النقابة تكفلت بجميع نفقات علاجه.





أول تعليق لـ نقيب الممثلين على مرض الفنان جمال يوسف





ولفت أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، إلى أن الفنان جمال يوسف صديق ورفيق كفاح بالإضافة لكونه شخصا طيبا ومسالما.





وأوضح نقيب المهن التمثيلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن مرض الفنان جمال يوسف بسرطان البلعوم ابتلاء من الله وندعو الله أن يكتب له الشفاء فى القريب العاجل.





وأشار إلى أن الجميع في الوسط الفنى يدعون لزميلهم الفنان جمال يوسف بسرعة الشفاء.





ولفت إلى الفنان جمال يوسف يسير وفق بروتوكول علاجى وخلال أيام سيتماثل للشفاء قائلا: ربنا كبير وإن شاء الله ربنا يكتبله الشفاء فى أقرب وقت.









- إيهاب فهمى يؤازر صديقه يوسف جمال فى مرضه





وجه الفنان إيهاب فهمى لصديقه الفنان جمال يوسف رسالة دعم قائلا: "الف سلامة عليك يا جمال وان شاء الله تقوم قريب بصحة وسلام وأقوى وأحسن من الأول يارب".





وأضاف فهمى، خلال رسالة صوتية عرضها برنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، قائلأ : أن جميع الوسط الفنى منتظرك يا جمال ترجع للساحة الفنية وتنور الدنيا كلها".





وتابع: أن موهبة صديقه الفنان يوسف جمال أذن لها الله أن تزداد بريقا أكثر وان شاء الله الجميع يفرح عن قريب بالشفاء العاجل له".





يذكر أن الفنان جمال يوسف تصدر مؤخرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره أول أمس في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم.





وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الإعلامية لميس سلامة.