نائب محافظ قنا يتفقد سير جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، عددا من المقرات الانتخابية لمتابعة سير العملية الانتخابية، بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، رافقه خلالها عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





وتابع نائب المحافظ، سير عمل المقرات الانتخابية بلجان" مدرسة وحدة السمطا بحرى - مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية" بمركز دشنا ولجان" مدرسة البهاء زهير الإعدادية - المخزن للتعليم الأساسي" بمركز قوص.





وقال نائب المحافظ، إن اللجان فتحت أبوابها أمام الناخبين في موعدها، وإنه تمت مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأجواء الانتخابية تسير على ما يرام ولم يتم رصد أي شيء من شأنه أن يؤثر بالسلب على العملية الانتخابية.





وحث نائب المحافظ، جموع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، موضحا أن الجهات التنفيذية بالمحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير جميع سبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ليتمكنوا من ممارسة حقوقهم السياسية والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.





جدير بالذكر أن محافظة قنا بها 348 مركزا انتخابيا يضم ٤٦٨ لجنة فرعية، وأن عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ يبلغ ٢ مليون و٢٦ ألفا و٩٩٤ مواطنا.





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