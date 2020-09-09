ضبط عاطلين بحوزتهما 10 طرب حشيش وأسلحة بيضاء بقنا

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دشنا، بمحافظة قنا، برئاسةالرائد محمد الشريف، من ضبط عاطلين، بحوزتهما ١٠ طرب، وأسلحة بيضاء، لضبط العناصر الإجرامية وتجار المخدرات بدائرة المركز.





تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، بتمكن النقيب أحمد عصام شحاتة والنقيب أحمد محمود عصام، من ضبط "م. ع. ض"، عاطل، ٣٠ عامًا، و"م. ع. ب. د"، عاطل، ٢٦ عاما، مقيمان بمركز نجع حمادى.





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عثر بحوزة المتهمين على ١٠ طرب حشيش وأسلحة بيضاء و2 هاتف محمول، أثناء تواجدهما بنطاق دائرة المركز.





وتبين أن كمية الحشيش المضبوطة يعتزم المتهمان ترويجها على عملائهما بدائرة المركز.





تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.