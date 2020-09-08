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حوادث

بالأسماء.. ١١ مصابا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:53 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
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يوسف رجب

دفع مرفق إسعاف قنا، بـ ٨ سيارات إسعاف، لنقل مصابى حادث ميكروباص طريق قنا- دشنا، إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقى العلاج اللازم.


تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام قرية الجزيرية، نتج عنه إصابة ١١ شخصا.


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وتبين إصابة كل من: "أمل. أ. م"، ٦١ عامًا، باشتباه ما قبل الارتجاع، و"محمد. ض"، ٣٢ عامًا، بكدمات وسحجات، و"سحر. ض"، ٣٠ عامًا، بسحجات وكدمات، و"عبد الله. م"، ٥ سنوات، بجرح في الساق اليسرى، و"ملك. ع"، ١١ عامًا، بجرح في اليد اليسرى.


كما أصيب كل من: "حنان. ع"، ٢٧ عامًا، باشتباه نزيف في البطن، و"نوال. ع"، ٣٠ عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاع، و"ريماس. م"، ٣٠ عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، و"نصرة. م"، ٥٠ عامًا، بسحجات وكدمات بالجسم، و"سعيدة. ا"، ٦٠ عامًا، بكسر بالقدم اليمنى، و"بخيتة. ع"، ٦٥ سنة، بكسر بالضلوع اليمنى.


وتمكنت الأجهزة المعنية من إزالة آثار الحادث وتسيير حركة الطريق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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