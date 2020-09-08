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محافظات

غرفة عمليات قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:54 م
غرفة عمليات محافظة
غرفة عمليات محافظة قنا
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يوسف رجب

ترأس المحاسب كمال شلبى، سكرتير عام محافظة قنا، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الانتخابات بجولة الإعادة لمجلس الشيوخ 2020، تنفيذا لتوجيهات اللواء أشراف الداودى، محافظ قنا.

وأكد شلبى، انتظام سير العملية الإنتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ وفتح اللجان فى مواعيدها.

وأشار  إلى أن غرفة العمليات تباشر  أعمالها على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفورى مع أى حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية واتمامها على أكمل وجه.

وأوضح شلبى، بأنه تم ربط غرفة العمليات الرئيسة بالغرف الفرعية الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية لمواجهة أى طوارئ.

يذكر أن عدد الناخبين الذى يحق لهم التصويت على مستوى محافظة قنا يبلغ ٢ مليون و ٢٦ الفا و ٩٩٤ مواطنا وعدد المراكز الإنتخابية ٣٤٨ مركزا إنتخابيا يضم ٤٦٨ لجنة فرعية.


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غرفة عمليات قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ
غرفة عمليات قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ
غرفة عمليات قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ
غرفة عمليات قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ
غرفة عمليات قنا: انتظام سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ
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