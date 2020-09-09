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تعليم

وكيل تعليم الفيوم يجتمع بقيادات التعليم بالمحافظة بشأن قرارات نظام التعليم الجديد 2021

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:29 م
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود

عقد الدكتور محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم  أجتماعا طارئا مع مديري  ووكلاء الإدارات التعليمية وموجهي عموم  المواد ومديري المراحل ورؤساء الاقسام بحضور مديري عموم ديوان المديرية والعلاقات العامة.

بشأن التأكيد على قرارات  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  للعام الدراسى الجديد 2021


نبه عبدالله مشددا على مديري الإدارات التعليمية بضرورة عقد اجتماعات مكثفة ومباشرة مع مديري المدارس وموجهى المواد والمعلمين الشرفاء بالإدارات التعليمية بشأن تنفيذ تعليمات قرارات وزير التربية والتعليم الجديدة 2021

كما نبة وكيل الوزارة بضرورة  التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة خلال الفترة القادمة بالمديرية ودواوين الإدارات التعليمية والمدارس. 

و أكد وكيل الوزارة على إنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى المحافظة ، ونظافة المدارس والفصول وحمامات المدرسة ومراجعة وصلات الكهرباء والمياة ودهان سور المدرسة.
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بقيادات التعليم بالمحافظة بشأن قرارات نظام التعليم الجديد 2021
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بقيادات التعليم بالمحافظة بشأن قرارات نظام التعليم الجديد 2021
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بقيادات التعليم بالمحافظة بشأن قرارات نظام التعليم الجديد 2021
وكيل تعليم الفيوم يجتمع بقيادات التعليم بالمحافظة بشأن قرارات نظام التعليم الجديد 2021
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