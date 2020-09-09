حماية المستهلك يضب مطعامل تحاليل ومنشآت طبية غير مرخصة ببنى سويف.. صور

صرح الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، والمدير التنفيذي عن نجاح فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف بالاشتراك والتنسيق مع ادارة التفتيش الصيدلى والعلاج الحر بمديرية الصحة فى ضبط مراكز لتقديم الخدمات الطبية ومعمل تحاليل غير مرخص بالاضافة الى ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية .





وأضاف رئيس الجهاز، أنه فى ضوء حرص الجهاز على حصول المستهلكين على الخدمات بجودة عالية ومكافحة كل ما قد يمس بصحتهم وسلامتهم ، فقد تم التنسيق بين فرع الجهاز بمحافظة بنى سويف و ادارات العلاج الحرو التفتيش الصيدلى واعداد حملة مشتركة للمرور على المراكز والعيادات الطبية بقرية باها بمركز بنى سويف ، وتم ضبط كميات من الادوية منتهية الصلاحية بعيادة خاصة لأحد الأطباء وتبين عدم اعلان عن اسعار الخدمة أو اصدار فواتير.





واضاف : "تم تحرير المحضر 12058 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف ، كما تم ضبط المركز الطبى التخصصى بقرية باها وتم ضبط ادوية خاصة بالتأمين الصحى ومحظور بيعها بالاضافة الى ممارسة نشاط الصيدلة بالمخالفة للقانون ، وعدم الاعلان عن سعر الخدمة او اصدار فواتير وتم تحرير المحضر رقم 12056 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف ، كما تم ضبط كلا من معمل تراست لاب للتحاليل الطبية ، ومعمل الرواد بذات القرية ( باها مركز بنى سويف) وضبط عدد من امصال الحقن غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير المحضر رقم 12057 لسنة 2020 جنح مركز بنى سويف ".





وتابع رئيس الجهاز: "وقد تم التحفظ على الأدوية المضبوطة وهى عبارة عن 38 نوع من أدوية التأمين الصحى المحظور بيعها ( ادوية ضغط ، سكر ، سيولة ، ألبان اطفال )، و 20 صنف من الادوية منتهى الصلاحية ، و 11 نوع أمصال فيروسية مجهولة المصدر ، و 5 انواع غير مسجلة بوزارة الصحة، وقد تم اعداد تقرير فنى بمعرفة ادارة التفتيش الصيدلى واصدار قرارات بالغلق ضد المخالفين واخطار النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.





وأشار رئيس الجهاز الى ان جهاز حماية المستهلك سيقف بالمرصاد ويتصدى لأية محاولة لخداع وغش المستهلكين او الاضرار بصحتهم وسلامتهم انطلاقًا من دوره الوطنى الذى تم انشائه من أجله وهو صون وحماية حقوق المستهلكين ،وسيعمل دائما على مواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ علي صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق.





وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى والتروى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دوريًا من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية ، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر.



