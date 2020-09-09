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حوادث

حالة الدائري الان.. نشرة المرور المسائية على المحاور الرئيسية والطرق الصحراوية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:24 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
استعرضت مصادر، الحالة المرورية المسائية اليوم الأربعاء على الطريق الدائري والطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية.

واشارت المصادر، إلي إرتفاع الكثافات المرورية على الطريق الدائري من مناطق كورنيش النيل بالمعادي وحتى مناطق المنيب بإتجاه المريوطية.

كما ظهرت كثافات متوسطة على الطريق أعلى مناطق كفر غطاطي حتى وصلة المريوطية في القادم من مناطق أكتوبر والصحراوي.

وتظهر كثافات مرورية على الطريق من مناطق المعادي وطريق الأوتوستراد حتى أعلى مناطق دار السلام بإتجاه مناطق المنيب.

كما ظهرت كثافات مرورية مرتفعة على محور 26 يوليو بمناطق أبو رواش وقبل طريق الإسكندرية الصحراوي في القادم من الطريق الدائري بإتجاه الشيخ زايد.

وظهرت كثافات مرورية متوسطة على المحور بالاتجاهين القادم والمتجه من وإلي ميدان لبنان في مناطق التقاطع مع الطريق الدائري.

وفي سياق متصل، يشهد محور روض الفرج ومحور الضبعة والطريق الدائري الأقليمي بكامل قطاعاته سيولة مرورية.

كما تستقر الحركة المرورية على الطرق الصحراوية حيث يشهد طريقي القاهرة - الإسكندرية الزراعي والصحراوي استقرارا تاما في الحركة المرورية، كما تستقر الحركة المرورية على طريق العلمين الصحراوي والطريق الساحلي الدولي.

وتستقر الحركة المرورية على طريق الكريمات الصحراوي الشرقي، وطريق أسيوط الغربي، وطرق البحر الأحمر.
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