AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مؤلفا مسرحية صباحية مباركة: يحسب لـ أشرف عبد الباقي المغامرة في ظل كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:47 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

عبَّر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة"،عن سعادتهما بطرح المسرحية للجمهور، على الرغم من وجود الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.


وقالا ، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفنان أشرف عبد الباقي تحسب له المغامرة وعرض العمل فى ظل تلك الظروف، ووجود الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، وأكدا أن المكسب المادي الآن يتم الحصول عليه بعد عدد أكثر من العروض، بمعنى أنه إذا كانت تكلفة المسرحية ستعود فى 100 ليلة عرض؛ فالآن يتم جمعها فى 200 ليلة.


وأكدا أن الفنان أشرف عبد الباقي لايهمه الماديات وأنه أعطى كثيرا للمسرح، ويهمه أن يكون متواجدا.


ونوه "عبد الوهاب وكريم" إلى أن العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي أضاف لهما كثيرا، مؤكدان أنه يعرف جيدا ما يريده، ويضع لنفسه خطة ويسير عليها بوقت محدد، كما أشارا إلى استفادتهما من خبرته المسرحية الطويلة؛ لأنه يعرف جيدا ما يعجب الجمهور وما يضحكهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشرف عبد الباقي: أشكر الجمهور اللي نورنا في صباحية مباركة.. شاهد

صباحية مباركة .. علي ربيع يشكر أشرف زكي على حضور مسرحيته

شاهد.. أشرف زكي برفقة سليمان عيد في كواليس مسرحية صباحية مباركة

مؤلفا "صباحية مباركة" كيمز وعبد الوهاب: العرض مختلف عن ما قدمه ربيع وأوس أوس في مسرح مصر

محمد عبد الرحمن يهنئ أشرف عبد الباقى وعلى ربيع وأوس أوس على مسرحية "صباحية مباركة"

أشرف عبد الباقى يدعو متابعيه لحضور "صباحية مباركة"

ترشيحاتنا

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

الرئيس السيسي يبحث مشروع توسعة وتطوير ميناء أبو قير مع شركة ديمي

الأرصاد تحذر: هذه المناطق ستشهد رياحا مثيرة للأتربة.. فيديو

للتيسير.. إجراء سعودي جديد بشأن الزواج

مرتضي منصور بعد تغريمه: هى إدارة الأهلي ملائكة.. ومسيرك يا جنايني ترجع تشحت مني تذاكر.. فيديو

بعد أحداث الأهلي والاتحاد.. 20 فردا لحضور مباريات السلة.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

«دبلة الخطوبة» و«يخمس».. 10 مصطلحات عامية دارجة يرجع أصلها إلى زمن الفراعنة

أسرار الكافيهات.. طريقة عمل رغوة النسكافيه الكثيفة بـ3حيل

للمرة الأولى.. رانج روفر تنتج أول سيارة دفع رباعى كهربائية.. صور