مؤلفا مسرحية صباحية مباركة: يحسب لـ أشرف عبد الباقي المغامرة في ظل كورونا

عبَّر أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، مؤلفا مسرحية "صباحية مباركة"،عن سعادتهما بطرح المسرحية للجمهور، على الرغم من وجود الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالا ، فى تصريحات لـ"صدى البلد" إن الفنان أشرف عبد الباقي تحسب له المغامرة وعرض العمل فى ظل تلك الظروف، ووجود الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا، وأكدا أن المكسب المادي الآن يتم الحصول عليه بعد عدد أكثر من العروض، بمعنى أنه إذا كانت تكلفة المسرحية ستعود فى 100 ليلة عرض؛ فالآن يتم جمعها فى 200 ليلة.

وأكدا أن الفنان أشرف عبد الباقي لايهمه الماديات وأنه أعطى كثيرا للمسرح، ويهمه أن يكون متواجدا.

ونوه "عبد الوهاب وكريم" إلى أن العمل مع الفنان أشرف عبد الباقي أضاف لهما كثيرا، مؤكدان أنه يعرف جيدا ما يريده، ويضع لنفسه خطة ويسير عليها بوقت محدد، كما أشارا إلى استفادتهما من خبرته المسرحية الطويلة؛ لأنه يعرف جيدا ما يعجب الجمهور وما يضحكهم.