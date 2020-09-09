قرقاش: الإمارات تدعم دولة فلسطينية على حدود 67..ويجب تغليب العقل على التصعيد

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش إن قرار دولة الإمارات السيادي والاستراتيجي الإعلان عن معاهدة سلام مع إسرائيل يتضمن موافقة إسرائيلية بوقف ضم الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يشكل إنجازا وخطوة مهمة في اتجاه السلام وتحقيقا لمطلب أجمعت عليه الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى جانب كونه أحد الأهداف الواردة في مبادرة السلام العربية للتوصل إلى حل عادل ومستدام لهذه القضية. بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".





وذلك على الرغم من نفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجود علاقة بين تأجيل خطط الضم بالاتفاق مع الولايات المتحدة، واتفاق السلام والتطبيع مع الإمارات.





وشدد قرقاش على أن هذه المعاهدة لن تكون على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.





وأكد خلال كلمة أمام أعمال الدورة الـ 15، عن بعد، لمجلس جامعة الدول العربية والتي عقدت على مستوى وزراء الخارجية، أن هناك فرصة حقيقية لإحياء جهود ومبادرات السلام حول قضية الصراع العربي الإسرائيلي وقال إن حل القضية بيد الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.





وأضاف قرقاش أنه:"في ظل تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه منطقتنا العربية والذي يتطلب منا عملا جماعيا وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل مع هذه التحديات بعقلانية وحكمة واتزان وتغليب الحلول السياسية على التصعيد والمواجهة، لتحقيق كل ما من شأنه إرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والدفع باتجاه تعزيز العمل العربي المشترك، بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا".





وتابع أن:"القضية الفلسطينية القضية المركزية والمحورية بالنسبة للأمة العربية، وتؤكد دولة الإمارات على موقفها الراسخ في دعم قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتدعم كل الجهود العاملة على تحقيق هذا الهدف المتوافق عليه عربيا ودوليا، وتواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته في مختلف المراحل والظروف وفي كل المجالات".



