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رياضة

خاص| موقف الأهلي النهائي من ضم رجب بكار

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:34 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكدت إدارة الأهلي أنها تحترم بشكل كبير قدرات رجب بكار الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.


وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن رجب بكار لاعب مميز ويملك قدرات فنية وبدنية جيدة".


وأضاف ان اللاعب رغم ذلك هو خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد ولم يكن هناك أي مفاوضات من الأساس.


وأوضح:" الأهلي يبحث فعليًا عن ضم ظهير أيمن لدعم تلك الجبهة مع تأكد رحيل أحمد فتحي إلي بيراميدز لعدم تجديد تعاقده".


وتابع:" قد يعود باسم علي من الإعارة بالجونة..نبحث عن ظهير أيمن ليكون مع محمد هاني لكن رجب بكار خارج الحسابات تمامًا".
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