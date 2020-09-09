أستاذ اقتصاد: البناء على الأرض الزراعة بمثابة انتحار مجتمعي ..فيديو

أكد الدكتور أشرف كمال أستاذ الإقتصاد الزراعي أن رئيس مجلس الوزراء قد أكد اليوم على قضية هامة وهي قضية المخالفات مؤكدا أن البناء على الارض الزراعة بمثابة انتحار مجتمعي.





وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اكسترا نيوز أن الارض الزراعية هي الوسيلة للانتاج الزراعي وتعد بمثابة قضية أمن قومي لانها مرتبطة بالأمن الغذائي.





وتابع أستاذ الإقتصاد الزراعي ان المخطط العام للعمران اختفى خلال العقود السابقة مشيرا إلى أنه الآن أصبح هناك تعاون بين جميع الجهات من وزارة الزراعة والداخلية والإسكان وقطاع المرافق لمنع التعديات وتطبيق القانون.





وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،قد أكد أنه اعتبارا من اليوم، ستواجه الدولة اي مخالفة او بناء عشوائي بصرامة شديدة ولن نسمح بوجود اي بناء عشوائي وغير رسمي في الدولة المصرية.



