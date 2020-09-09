أميرة ابنة الراحلة رجاء الجداوى في ضيافة إنجي على.. غدًا

تستضيف الاعلامية أنجى على غدًا في الساعه الثامنة مساءً ضمن برنامج أسرار النجوم على محطة وراديو نجوم FM 100.6 أميرة ابنة كابتن مصر حسن مختار وابنة الفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوى.
وتتحدث أميرة عن أهم ذكريات الفنانة رجاء الجداوى وعن مرور عيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوى بعد رحيلها وستفتح أميرة مختار خزائن ذكرياتها لنتعرف عن قرب على أهم محطات الفنانة رجاء الجداوى ما بين حياتها الفنية والشخصية وعن أهم الأعمال لديها والأقرب الى قلبها وعن أحب الأماكن التى تعشقها رجاء الجداوى .
كما تتحدث عن أهم الشخصيات المقربة والمحببة فى الوسط الفنى وخارج الوسط الفنى لرجاء الجداوى.