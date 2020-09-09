بكاء واستغفار.. كيف سيطر الفنان جمال يوسف على مشاعر رواد السوشيال ميديا

مكلتش من 3 شهور وعايش على المحاليل

وشي ورقبتي اتحرقوا.. جمال يوسف عن مرضه: 11% بس اللى يستحملوا الألم ده

قالي هسفرك بره.. أول رد فعل للفنان محمد صبحى بعد مرض جمال يوسف

جمال يوسف يبكي على الهواء: خايف أقابل ربنا ونفسى فى شوية وقت استغفر

جمال يوسف لـ صدى البلد: بشكر زوجتى وجمهورى ومبسوط إنى شوفت حب الناس قبل ما أموت

جمال يوسف: دعوات جمهوري خلتنى أقاوم المرض.. و مكنتش بتكلم من 3 شهور فاتوا

جمال يوسف: بشكر صدى البلد على اهتمامها وزيارتها لى

جمال يوسف: بنتى قالتلى أنت خارب الدنيا على السوشيال ميديا





وجه الفنان جمال يوسف ، فى أول ظهور إعلامي له، الشكر لزوجته، مؤكدًا أنها تحملت الكثير منذ إصابته بسرطان البلعوم، مضيفًا أشكر جمهورى على السوشيال ميديا؛ لأنهم أعطونى الأمل، وحسسونى إنى لازم أعيش".





وأضاف جمال يوسف :" بشكر جمهورى على السوشيال ميديا جدًا"، مشيرًا إلى انه لم يكن يستطيع الكلام نهائيًا حتى الأيام الثلاثة الماضية.





وتابع " بشكر جمهورى جدًا ، والله دعواتهم فرقت معايا، مكنتش بتكلم لحد 3 ايام فاتت"، مضيفًا " صحيت من النوم فى مرة ، لقيت بنتى بتقولي أنت مبهدل الدنيا على الفيسبوك".





وأكمل "لقيت ناس معرفهاش بتدعيلى ، وعاملين مظاهرة فى حبى، فبيقت أقاوم المرض، وكنت تعبت من المرض بقالى 6 أشهر ، قافل عليا بابي ، ومحدش يعرف انى مريض".





وأضاف " مبسوط أنى شوفت حب الناس وانا عايش، ومش شوفته بعد ما أموت، وماكنتش عارف أتكلم، ولكن بعد ما وجدت حب الناس على السوشيال ميديا؛ بقيت بتكلم بسيط ، واشرب ، مع انى بقالى 3 أشهر لا أكلت ولا شربت".





وقال الفنان جمال يوسف ، إنه يعانى من المرض لمدة 6 أشهر ولم يعلم أحد من المحيطين به عن مرضه.





وأوضح جمال يوسف، أن زوجته تلقت مكالمة هاتفية من صديقه هشام الحصرى ليتفاجأ بنشره خبر مرضه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".





وعبر "يوسف"، عن سعادته بعد تلقيه عبارات الدعم من الجميع بعدما علموا بخبر مرضه.





ونوه الى أن حلاته النفسيته أصبحت مرتفعة بعدما شاهد حب الناس له ، وقام بعدها بتناول الطعام وشرب المياه لأول مرة بعد 3 أشهر ، حيث كان يعيش على المحاليل فقط.





ولفت الفنان جمال يوسف، إلى انه وصل إلى مرحلة اليأس والألم الشديد، بعدما أصيب بسرطان البلعوم نظرأ لكثرة الجلسات الكيماوية التى تعرض إليها.





وأوضح جمال يوسف، أن الطبيب المعالج لحالته، كشف له عن أن حوالى 11% من مصابى سرطان البلعوم ، هم من يتحملون ألمه.





وأشار إلى أن وجهه ورقبته تعرضا للحرق بعدما خاض جلسات كيماوى إشعاعية، لافتأ إلى أن الطبيب طالبه بوقف الجلسات لفترة؛ تجنبا لحدوث مضاعفات أكثر .





وتحدث جمال يوسف، عن مرضه بسرطان البلعوم أنهكه كثيرأ ، وكان يعانى يوميا من القيء وصعوبة البلع.

وأوضح أنه شرب لأول مرة منذ 3 شهور عند تلقيه مكالمة هاتفية من الفنان محمد صبحى، والذي يسأل على حالته الصحية يوميا.





وأشار "يوسف"، إلى أن الفنان محمد صبحى عرض عليه أن يتكفل بعلاجه بالكامل من سرطان البلعوم وسفره للخارج، وكان رده ، الشكر المتواصل لدعمه ، وجوابه أن النقابة قد تكفلت بكل نفقات علاجه".





يذكر أن الفنان جمال يوسف قد تصدر مؤخرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره أول أمس في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان اصابته بسرطان البلعوم.





وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، برفقة الإعلامية لميس سلامة.





وكشف الفنان جمال يوسف، فى أول ظهور إعلامى له، تفاصيل مرضه إصابته بسرطان البلعوم، قائلًا " مش خايف من الموت، ونفسي فى شوية وقت بس عشان استغفر ربنا".





وأضاف جمال يوسف، كنت خايف من الأول عشان أنا بنى آدم بس أما قربت من ربنا؛ مش خايف، أنا خايف بس من مقابلة ربنا ، نفسي أقعد شوية عشان استغفر الله".





وتابع باكيًا: " أنا عندى أخطاء كثيرة لأنى بنى آدم، مش عايز أقابل ربنا وأنا عليا ذنوب"، مشيرًا إلى أنه يعيش على المحاليل الطبية ، ولم يتناول الطعام منذ شهر رمضان".





وأكمل حديثه: "أنا عايز أشكر زوجتى جدًا؛ لأنها تحملت الكثير منذ إصابتى بالمرض، وأشكر جمهوري على السوشيال ميديا؛ لأنهم أعطونى الأمل ، وحسسونى إنى لازم أعيش".





وقال الفنان جمال يوسف، إنه تقرب إلى الله كثيرًا خلال فترة مرضه بسرطان البلعوم.





وتأثر "يوسف" ودخل في نوبة بكاء بعد حديث ابنه "أحمد" الذي قال له: "بعد مرضك؛ حسيت إن ضهري اتكسر، أرجوك أنا عايزك تتعالج ، أنا حاسس إن ضهري اتكسر".



