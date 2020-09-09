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الفنان جمال يوسف يدخل في نوبة بكاء على الهواء.. فيديو

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:28 ص
جمال يوسف
جمال يوسف
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شيرين عادل
قال الفنان جمال يوسف، إنه تقرب إلى الله كثيرًا خلال فترة مرضه بسرطان البلعوم.

وتأثر "يوسف" خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ودخل بنوبة بكاء بعد حديث ابنه أحمد الذي قال له: "بعد مرضك حسيت إن ضهري اتكسر، أرجوك أنا عايزك تتعالج أنا حاسس إن ضهري اتكسر".

ولفت إلى أنه بعد سماع هذه الكلمات المؤثرة من ابنه أصرّ على استمرار علاجه على الرغم من ألمه وإنهائه 35 جلسة إشعاع كيماوي.

وعبر "يوسف" عن سعادته بعد تلقيه عبارات الدعم من الجميع بعدما علموا بخبر مرضه.

وتصدر الفنان جمال يوسف مؤخرا مؤشرات البحث بـ جوجل بعد ظهوره أول أمس في صورة تجمعه بأسرته، بعد إعلان إصابته بسرطان البلعوم.

وظهر جمال يوسف في إحدى الصور التي تداولت بمواقع التواصل الاجتماعي وسط أسرته من داخل منزله، وبرفقة الإعلامية لميس سلامة.
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