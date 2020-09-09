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فى اليوم العالمى .. اكتشف أهم أدوات شنطة الإسعافات الأولية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:37 م
فى اليوم العالمى
فى اليوم العالمى .. اكتشف اهم ادوات شنطة الاسعافات الأولية
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اسماء محمد
يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى للإسعافات الأولية التى تعد من اهم الوسائل التى تساعد فى انقاذ حياة اناس كثيرين .

ووفقا لما جاء فى موقع " webmd" فإن اختيار ادوات حقيبة الاسعافات الأولية من الأمور التى تعد فى غاية الاهمية لأن نقص شئ بسيط قد يتسبب في كارثة مثل القفازات التى تحمى من انتقال العدوى.

وإليكم أدوات مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية:

الكورتيكوستيرويدات الموضعية ، مثل الهيدروكورتيزون بدون وصفة طبية للطفح الجلدي
جل أو كريم الصبار الموضعي لتخفيف الحروق

شريط لاصق، مقص، وضمادة مثلثة مثل حبال ، منشفة ، عاصبة ، الضمادات اللاصقة جميع المقاسات.
رذاذ مخدرBactine أو محلول كالامين ، Campho-Phenique  لـ الحكة والطفح الجلدي و لدغ الحشرات
شاش معقم  "4× 4" لتغطية وتنظيف الجروح.
ضمادات آس 2 "و 3" و 4 "- لتغليف الوصلات الملتوية أو المتوترة ، ولف الشاش على الجروح ، والتفاف على الجبائر.
مضادات الهيستامين التى تأخذ عن طريق الفم - ديفينهيدرامين ( بينادريل يسبب النعاس) أو وراتادين ( كلاريتين لا يسبب النعاس) - لديهم حساسية ردود الفعل، والحكة  والطفح الجلدي
تجنب موضعي مضادات الهيستامين الكريمات لأنها قد تفاقم الطفح الجلدي في بعض الناس
قفازات الفحص للحماية من العدوى ، أيضًا لصنع أكياس ثلج عند ملؤها بالماء وتجميدها
كريم Polysporin المضاد الحيوي يوضع على الجروح البسيطة
ضمادات غير لاصقة (تلفا)  لتغطية الجروح والحروق
قناع الجيب للإنعاش القلبي الرئوي
كيس الفرن القابل للإغلاق كحاوية للمواد الملوثة ، يمكن أن يصبح كيس ثلج
دبابيس أمان (كبيرة وصغيرة) لإزالة الشظايا ولتأمين حبال الضمادة المثلثة
ملاقط لإزالة الشظية أو اللدغة أو القراد
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