فى اليوم العالمى .. اكتشف أهم أدوات شنطة الإسعافات الأولية

للإسعافات الأولية التى تعد من اهم الوسائل التى تساعد فى انقاذ حياة اناس كثيرين . يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى





webmd " فإن اختيار ادوات حقيبة الاسعافات الأولية من الأمور التى تعد فى غاية الاهمية لأن نقص شئ بسيط قد يتسبب في كارثة مثل القفازات التى تحمى من انتقال العدوى. ووفقا لما جاء فى موقع "





وإليكم أدوات مجموعة الإسعافات الأولية المنزلية:





الكورتيكوستيرويدات الموضعية ، مثل الهيدروكورتيزون بدون وصفة طبية للطفح الجلدي جل أو كريم الصبار الموضعي لتخفيف الحروق





اقرأ أيضا فى اليوم العالمى للإسعافات الأولية .. كيف تصنع حقيبة رائعة منخفضة التكلفة



شريط لاصق، مقص، و ضمادة مثلثة مثل حبال ، منشفة ، عاصبة ، الضمادات اللاصقة جميع المقاسات.

رذاذ مخدرBactine أو محلول كالامين ، Campho-Phenique لـ الحكة والطفح الجلدي و لدغ الحشرات

شاش معقم "4× 4" لتغطية وتنظيف الجروح.

ضمادات آس 2 "و 3" و 4 "- لتغليف الوصلات الملتوية أو المتوترة ، ولف الشاش على الجروح ، والتفاف على الجبائر.

مضادات الهيستامين التى تأخذ عن طريق الفم - ديفينهيدرامين ( بينادريل يسبب النعاس) أو وراتادين ( كلاريتين لا يسبب النعاس) - لديهم حساسية ردود الفعل، والحكة والطفح الجلدي

تجنب موضعي مضادات الهيستامين الكريمات لأنها قد تفاقم الطفح الجلدي في بعض الناس

قفازات الفحص للحماية من العدوى ، أيضًا لصنع أكياس ثلج عند ملؤها بالماء وتجميدها

كريم Polysporin المضاد الحيوي يوضع على الجروح البسيطة

ضمادات غير لاصقة (تلفا) لتغطية الجروح والحروق

قناع الجيب للإنعاش القلبي الرئوي

كيس الفرن القابل للإغلاق كحاوية للمواد الملوثة ، يمكن أن يصبح كيس ثلج

دبابيس أمان (كبيرة وصغيرة) لإزالة الشظايا ولتأمين حبال الضمادة المثلثة