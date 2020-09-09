بالتنازل.. إنهاء الخصومة بين شركة قناة السويس وجامعة ٦ أكتوبر على ملكية أرض

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار جمال توفيق أحمد، وهلال رمضان البلبوشي، وشريف فؤاد الماحى، وامين سر محمد زكريا، بانهاء الخصومة بين شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، ورئيس جامعة 6 أكتوبر، في النزاع على ملكية الجامعة، عقب تنازل الشركة الأولى عن الدعوى القضائية أمام المحكمة.





يعود بداية القضية التي ظلت تتداول داخل المحكمة 3 سنوات، يعود لقيام شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا برفع دعوى قضائية حملت رقم 662 لسنة 9 قضائي، أكدت فيها أنها تمتلك جامعة 6 أكتوبر وهي من قامت ببنائها وتحملت كافة الأعباء المالية والهندسية، وتم اندماجها مع الشركة المؤسسة للجامعة وهى شركة قناة السويس للخدمات التعليمية، على كافة الإجراءات القانونية لكن عقب الاتفاق الأمر تطور حتى تم طمس دور الشركة، التي قامت برفع الدعوى وتم بيع الجامعة إلى شركة "أبراج كابتل" وهى شركة "أف شور"، طبقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.





وطالبت شركة الأهلي للاستثمارات، والمصرف المتحد للتداخل في القضية، ضد قناة السويس لتوطين التعليم كونهما من المساهمين في جامعة 6 أكتوبر، وواقفت المحكمة على القرار.



