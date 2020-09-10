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تعليم

للمرة الثانية.. تجارة عين شمس: مد فترة تقديم الأبحاث حتى 17 سبتمبر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
كلية تجارة عين شمس
كلية تجارة عين شمس
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حسام الفقي
أعلنت كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "اعلانا هاما لجميع طلاب فرق النقل بالكلية .

وأضافت الكلية في بيانها انه تم مد فترة تسليم الابحاث للمرة الثانية لطلاب البكالوريوس جميع الشعب وكذلك طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج وذلك حتي يوم الخميس الموافق 17 /9/2020.


الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عن شروط التحويلات ونقل القيد ، لكلية التجارة بحامعة عين شمس للعام الجامعى 2020/ 2021.

حيث وافق مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس على الشروط الخاصة بالتحويلات ونقل القيد الآتیة :

بالنسبة للفرقة الأولى : يمكن تعدیل الترشیح: بالنسبة للطلاب الجدد یتم تعدیل الترشیح وفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ،  ويمكن نقل القید للفرقة الأولى من الكلیات غیر المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلیة سنة الحصول على الثانویة.

وبالنسبة للطلاب المفصولین: یتم الإلتحاق بالكلیة بشرط حصول الطالب على مجموع فى الثانویة العامة یكون قد قبلته الكلیة عند حصوله على الثانویة العامة أو هذا العام أیهما أفضل للطالب كما یتم التحاق الطلاب المفصولین من كلیات الهندسة الحاصلین على دبلوم المدارس الصناعیة نظام السنوات الخمس.
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