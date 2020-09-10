للمرة الثانية.. تجارة عين شمس: مد فترة تقديم الأبحاث حتى 17 سبتمبر

كلية تجارة جامعة عين شمس عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "اعلانا هاما لجميع طلاب فرق النقل بالكلية . أعلنتعبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "اعلانا هاما لجميع طلاب فرق النقل بالكلية .





وأضافت الكلية في بيانها انه تم مد فترة تسليم الابحاث للمرة الثانية لطلاب البكالوريوس جميع الشعب وكذلك طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج وذلك حتي يوم الخميس الموافق 17 /9/2020.





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الجدير بالذكر أعلنت جامعة عين شمس عن شروط التحويلات ونقل القيد ، لكلية التجارة بحامعة عين شمس للعام الجامعى 2020/ 2021.





حيث وافق مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس على الشروط الخاصة بالتحويلات ونقل القيد الآتیة :





بالنسبة للفرقة الأولى : يمكن تعدیل الترشیح: بالنسبة للطلاب الجدد یتم تعدیل الترشیح وفقا لشروط المجلس الأعلى للجامعات ، ويمكن نقل القید للفرقة الأولى من الكلیات غیر المناظرة بشرط حصول الطالب على المجموع الذى تقبله الكلیة سنة الحصول على الثانویة.



