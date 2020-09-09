نائب قنا يشكر أبناء المحافظة لمشاركتهم الفعالة في إعادة انتخابات الشيوخ

أعرب الدكتور أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، عن خالص الشكر والتقدير والعرفان لأبناء محافظة قنا على المشاركة الإيجابية والمشرفة والفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ لتكون أصواتهم مصدر فخر واعتزاز لوقوفهم بجانب مصرنا الغالية، وتثبت أن أهل قنا نسيج واحد.





وأثنى عبدالماجد، في بيان له اليوم ، علي وعي الشعب المصري ومشاركته الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ ، مشيرا إلى أن أرقام المشاركة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات في الجولة الأولى ، هي الأعلى بين نسب مشاركة المواطنين في انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان ، منذ الإعلان عن تدشين مجلس الشورى عام 1979.

وتقدم عبدالماجد، بالشكر لجميع من أدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ، مؤكدا أن المصريين كانوا عظماء كالعادة في درجة وعيهم واستجابتهم للمشاركة في مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات التي تعمل على دعم دولة القانون والمؤسسات، موضحا أنه كل التقدير للذين حالفهم الفوز والذين لم يحالفهم الفوز فقد أدوا ما عليهم والأهم انتهاء العرس الانتخابي بخير.

كما وجه القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الشكر لقيادات المحافظة ورجال القضاء المشرفين على العملية الانتخابية، لتخرج بهذا الشكل المشرف، موجها الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة، والشرطة، لنجاحهم في تأمين العملية الانتخابية وتوفير الأمن والأمان للناخبين طوال يومي التصويت دون ما يعكر صفو الانتخابات، ولدورهم في تأمين المقار واللجان الانتخابية وظهور العملية الانتخابية بصورة مشرفة أمام العالم وتهيئة المناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في حرية تامة.





وثمن القيادي بحزب الشعب الجمهوري، الدور الكبير الذي لعبته وسائل الإعلام المختلفة في زيادة وعى المواطنين وحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية، والتغطية المستمرة للعملية الانتخابية، والتي أظهرتها في أبهي صورها.





كما تقدم عبدالماجد، بالشكر والعرفان لكل مواطن قناوي (سيدات ورجال وفتيات وشباب) وكذلك للسيدات والرجال المرضى الذين أصروا على الإدلاء بأصواتهم في اللجان والمشاركة في الانتخابات ليسطروا تاريخ مصر بأحرف من نور، كما يتقدم بالشكر والتقدير لذوى الاحتياجات الخاصة على إصرارهم على المشاركة الايجابية في الانتخابات.





وأكد أن المشهد الانتخابي يدعو للفخر، وأن الوطن الغالي مصر يستحق منا أكثر من ذلك، فالكل يعمل في منظومة واحدة من أجل رفعة واستقرار الوطن وهذا يدل على أن الشعب المصري يمتلك الوعي والحس الوطني للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، لرسم خريطة المستقبل واستكمال مسيرة البناء والتنمية.





وشدد عبدالماجد، على أن أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين أمام مسئولية كبيرة لتحقيق الأهداف المرجوة من المجلس لتكون الغرفة الثانية للتشريع خير معين ومشارك لمجلس النواب والقيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القيام بدورهم واتخاذ القرارات التي تخدم المواطن المصري أولًا.