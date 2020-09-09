أنس وأصالة.. قصة أصحاب أغلى إعلان في العالم أمام برج خليفة

كأن فيلم "ترو مان" أصبح حقيقيًا وباتت حياة البشرة خلف شاشة تلتقط لهم كل لحظة في حياتهم حتى تكون متاحة للجميع، حيث اجتاحت مواقع التواصل الإجتماعي ظاهرة استغلال المواقف الشخصية لحصد أكبر كم من المتابعين والمشاهدات، مثلما أذاع الزوجان البلوجرز السوريان أنس مروة وأصالة المالح مقطع فيديو مثير للجدل عن معرفتهما نوع الطفل القادم.





أنفق الزوجان السوريان 95 ألف دولار لاستئجار شاشة برج خليفة في دبي بالإمارات العربية لمدة 3 دقائق حتى يحتفلا من خلالها بإعلان نوع المولود المنتظر، واتضح أنه ولد، لتتدفق عليهما الانتقادات لدفع هذا المبلغ والاحتفال بأمر من الممكن الاحتفال به في عيادة الطبيب دون الحاجة إلى المغالاة.





ولكن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الزوجان السوريان الجدل، تماما كغيرهم من البلوجرز المصريين والعرب الذين يعتمدوا على حياتهم الشخصية في حصد أكبر كم من المشاهدات، دون وجود محتوى فعلي، وهو ما يعرف بـ "قنوات العائلات".





وأثار الزوجان السوريان الجدل قبل عدة أشهر بإعلانهما عن حمل زوجته أصالة، بعد تصوير رد فعله بمعرفته خبر حملها، ويعدان من أشهر اليوتيوبرز الأزواج في الوطن العربي، حيث وصل عدد متابعيهم على قناتهما إلى 7 مليون شخص، وكانا قد أسساها قبل 3 سنوات فقط.





وصل عدد مشاهداتهم على القناة إلى 600 مليون، ويعتمدان على تسجيل كل اللحظات في حياتهما، بمشاركة ابنتهما صاحبة الأربعة أعوام أيضا.





ويبدو أن هذا اختلف عن الحلم الي أرادته أصالة في البداية، فهي مطربة شابة من أصول سورية كانت قد اشتركت في برنامج ذا فويس الأمريكي، وزوجها أنس مروة سوري الجنسية أيضا ويعيشان بين كندا ودبي، ويرجع بداية تعارفهما إلى موقع سناب شات، ووفقا لما قالاه في حوار قديم جمعهما حب التصوير وصناعة المحتوى.





وتمكنا بفضل أرباح يوتيوب من شراء منزل وسيارة خلال 6 أشهر فقط، وقالا أن الأسباب التي تؤدي إلى نجاحهما والاستمرار هي العفوية، وتجاهل الانتقادات والتعليقات.



