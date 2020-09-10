AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 02:59 ص
طارق العريان وحبيبته
طارق العريان وحبيبته
Advertisements
شروق ابراهيم
تألقت نيكول سمعان حبيبة المخرج طارق العريان في أحدث جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي. 

وظهرت السورية المصرية نيكول سمعان بمكياج جريء وصارخ مع الشعر المموج.

كانت أصالة أعلنت قرار انفصالها عن طارق العريان عبر حسابها على إنستجرام شهر يناير الماضي، قائلةً "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".

وأضافت "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

ترشيحاتنا

مفيش فايدة.. عقوبة جديدة على صالح جمعة لغيابه عن المران

احرص عليهما.. آيتان تحفظك ليلا وتحصل بقراءتهما على فضل قيام الليل

مافيشي.. دولة كاملة حزينة لموت سمكة وتعلن الحداد

تطبق منتصف الشهر الجاري.. تعرف على رسوم السحب والإيداع بالبنوك

من البريميرليج إلى الايجيبشن ليج.. قصة أول لاعب في التاريخ يأتي من ليفربول إلى حرس الحدود

رد فعل غاضب من الزمالك عقب تصريحات والد الطفل الغريق في النادي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حبيبة طارق العريان تتألق في جلسة تصوير جريئة.. صور

فستان أحمر ومكياج جذاب.. دنيا سمير غانم تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

من داخل العيادة.. هنادي مهنا تخضع لعملية تجميل.. صور