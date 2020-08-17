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فن

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:38 م
طارق العريان وحبيبته
طارق العريان وحبيبته
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شروق ابراهيم
على مدار الأيام الماضية، ترددت شائعات حول ارتباط المخرج طارق العريان بفتاة سورية مصرية، تدعى نيكول سمعان، التي حملت على عاتقها اتهامات بانها سبب إفساد علاقة طارق العريان بزوجته الفنانة السورية أصالة نصري.

وتتواجد نيكول، الآن في الساحل الشمالي وتنشر صور لها تبرز أناقتها ورشاقتها، حيث تتواجد مع طارق العريان ويقضيان إجازة الصيف سويا.

وكانت أصالة أعلنت قرار انفصالها  عبر حسابها على إنستجرام شهر يناير الماضي  قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عنّ والد أبنائي (آدم وعلي ) ، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل ، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت مشاعر أولادي".


وأضافت: "وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسؤوليتي تجاه أبنائي ، ولنّ يُثنيني همّ على إتمام عملي بالشّكل المُشرّف ولطالما قلوبكم الطيّبه معي ودعمكم الّذي أحتاجه جدًّا".
جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة
جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة
جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة
جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة
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