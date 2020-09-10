بمكونات بسيطة وبأقل التكاليف.. إليك طريقة عمل الطحينة



طريقة عمل الطحينة الخام للشيف أميرة شنب

طريقة عمل الطحينة الخام بالمقادير



"2 كوب سمسم أبيض

كوب زيت

معلقة صغيرة ملح

طريقة عمل الطحينة الخام بالخطوات:

فى وعاء على النار ونضيف السمسم مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًا.

فى الكبة يتم تحميص السمسم نتركه يبرد قليلًا ويضاف زيت الزيتون والملح.

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