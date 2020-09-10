خلافات لم نشهدها من قبل.. ثروت الخرباوي: جسم الجماعة يتفتت.. فيديو

قال ثروت الخرباوى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، إن الخلافات بين تنظيم الإخوان أصبحت قوية للغاية خاصة في مصر، وأيضا بين قيادات الإخوان الهاربين في تركيا.
وأضاف "الخرباوي"، خلال برنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة "أون إي"، أن هناك أموالا كثيرة يتلقاها الإخوان في تركيا، معقبا "من المفترض أن يتم إنفاق الجزء الأكبر من تلك الأموال على شباب الإخوان الهاربين من مصر"، مشيرا إلى أن الجماعة في تركيا منقسمة إلى جزئين، وبينهما الكثير من الخلافات، مؤكدا أن جسم الجماعة الإخوانية يتفتت.
وشدد على أن المخابرات البريطانية هي من أنشأت جماعة الإخوان في الأصل، كما دعمت حسن البنا بالمال من أجل تأسيس تلك الجماعة.
وتابع: عندما هرب قيادات الإخوان إلى بريطانيا استضافتهم لندن وقامت بإنشاء إذاعة موجهة لهم للتحريض ضد مصر، من أجل أن تجعل الشعب يثور.