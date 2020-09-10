خلافات لم نشهدها من قبل.. ثروت الخرباوي: جسم الجماعة يتفتت.. فيديو

وأضاف "الخرباوي"، خلال برنامج "خبر اليوم"، المذاع على قناة "أون إي"، أن هناك أموالا كثيرة يتلقاها الإخوان في تركيا، معقبا "من المفترض أن يتم إنفاق الجزء الأكبر من تلك الأموال على شباب الإخوان الهاربين من مصر"، مشيرا إلى أن الجماعة في تركيا منقسمة إلى جزئين، وبينهما الكثير من الخلافات، مؤكدا أن جسم الجماعة الإخوانية يتفتت.



