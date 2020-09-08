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ثروت الخرباوى: خلاف شديد بين الإخوان حول المواقع التنظيمية

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:21 م
ثروت الخرباوي الخبير
ثروت الخرباوي الخبير فى شئون الحركة الإسلامية
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البهي عمرو
قال ثروت الخرباوي الخبير فى شئون الحركة الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية تعانى من التمرد بشكل مستمر.

أضاف ثروت الخرباوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة دي إم سي، أن هناك خلاف بين الجماعة الإرهابية عن الشخص الذى سيتولى منصب المرشد بعد القبض على محمود عزت.

ولفت إلى أن هناك بعض الأشخاص تقول أن إبراهيم منير هو الأحق ولكن هو متواجد فى امريكا، والبعض الأخر يطالب بأن يكون من بين الشباب.

وأوضح ثروت الخرباوي أن هناك خلاف شديد بين قيادات جماعة الإخوان الإرهابية حول المواقع التنظيمية.

وأشار إلى أن، شباب الإخوان يؤكدون أن محمد بديع وخيرت الشاطر السبب فى انهيار الجماعة الإرهابية، موضحًا أن الموجودين فى تركيا يواجهون ورطة بعد تعرضهم للخداع.

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