تاريخ طويل مع القتل.. ذراع الاخوان العسكري مارس العنف بتعليمات البنا.. فيديو

قال منير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الارهابية، إنه مع نشأة التنظيم الإخواني في 1928 خرج حسن البنا معلنا استخدام القوة وأعطى الإذن بنشأة بالنظام الخاص و الذراع العسكري للإخوان".





وأضاف منير أديب في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، ان الإخوان مارسوا العنف من خلال الذراع في بداية الثلاثينيات. العسكري





وتابع منير اديب:" تنظيم سيد قطب في 1965 جددوا فكرة الجناح العسكري للجماعة الإرهابية"، مضيفا:" بعد 2013 نشأت جماعات تابعة للإخوان إرهابية مسلحة تنفذ عمليات إرهابية".





واكمل منير أديب:" فكرة حسن البنا بإنشاء النظام الخاص كانت فكرة مسلحة في المقام الأول".





ولفت منير أديب:" جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن جماعة دعوية ولكنها جماعة مسلحة في الأساس".



