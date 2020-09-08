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توك شو

تاريخ طويل مع القتل.. ذراع الاخوان العسكري مارس العنف بتعليمات البنا.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 06:38 م
قيادات الاخوان
قيادات الاخوان
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هاني حسين
قال منير أديب المتخصص في شؤون الجماعات الارهابية، إنه مع نشأة التنظيم الإخواني في 1928 خرج حسن البنا   معلنا استخدام القوة  وأعطى الإذن بنشأة بالنظام الخاص و الذراع العسكري للإخوان".

وأضاف  منير أديب  في مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز"، ان  الإخوان مارسوا العنف من خلال الذراع العسكري في بداية الثلاثينيات.

وتابع منير اديب:"  تنظيم سيد قطب في 1965 جددوا فكرة الجناح العسكري للجماعة الإرهابية"، مضيفا:"  بعد 2013 نشأت جماعات تابعة للإخوان إرهابية مسلحة تنفذ عمليات إرهابية".

واكمل منير أديب:"  فكرة حسن البنا بإنشاء النظام الخاص كانت فكرة مسلحة في المقام الأول".

ولفت منير أديب:"  جماعة الإخوان الإرهابية لم تكن جماعة دعوية ولكنها جماعة مسلحة في الأساس".

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