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أخبار البلد

كتائب الإخوان تشن هجمات إلكترونية ضد حسابات ماعت جروب

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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أماني نوار

تتعرض مؤسسة ماعت جروب، لحملات ممنهجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من الكتائب الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والتابعة لبعض الدول التي تتبع سياسات من شأنها الإضرار بالدول والتدخل في شؤونها، وذلك بعد نشر المؤسسة سلسلة من الفيديوهات التي كشفت بالوثائق والأدلة، حقيقة هذه الجماعات والدول، والفيديوهات التي تم إعدادها لكشف هؤلاء التنظيمات الإرهابية، والتمويل الذى تحصل عليه من دول بعينها.

محاولات الكتائب الإلكترونية هاجمت بشكل ممنهج صفحات مؤسسة "ماعت جروب" عبر موقعي فيسبوك وتويتر اللذان دعما محاولات  اللجان الإلكترونية لتحقيق هدفها ولم يتمتعا أو يجيبا بحيادية مع الشكاوى التي وصلت من المؤسسة ، زعما منهم لإسكات المؤسسة عن ما تقوم بتقديمه بأشكال ومحتوى مختلف عن فضائح هذه الجماعة والدول التي ترعاها، وتوفر لها كافة وسائل الدعم والتمويل.


لكن مؤسسة ماعت جروب، تعهدت رغم كل الهجمات والمحاولات الفاشلة، التي تعرضت له عبر صفحاتها، مواصلة كشف الحقائق عبر قناتها بموقع يوتيوب، فضلا عن موقعها الإلكتروني الذي سيطلق قريبا للتواصل مع الجمهور طوال الوقت، وتقديم محتوى إعلامي مميز، من أجل المواطن المصري والعربي، وتعريفهم بكل ما تقوم به هذه الجماعات والدول الراعية لها، والدور التخريبي الذين يقومون به في المنطقة.

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