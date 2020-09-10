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أخبار العالم

أمريكا ترفض إصدار ألف تأشيرة لصينيين بسبب علاقتهم بالجيش

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة رفضت إصدار نحو ألف تأشيرة دخول لصينيين اعتبارا من الثامن من سبتمبر الجاري، في إطار مساع من إدارة الرئيس دونالد ترامب، لمنع دخول طلبة وباحثين من الصين يعتقد أن لهم صلات بالجيش.

وأضافت المتحدثة في تصريحات صحفية: "مستمرون في الترحيب بقدوم الطلاب والباحثين من الصين الذين لا يؤيدون أهداف الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق بالهيمنة العسكرية".

وتابعت: "حتى 8 سبتمبر 2020، ألغت الوزارة أكثر من ألف تأشيرة لمواطني جمهورية الصين الشعبية، الذين تبين أنهم خاضعون للإعلان الرئاسي رقم 10043 وبالتالي غير مؤهلين للحصول على تأشيرة".

وبدأت وزارة الخارجية تنفيذ القواعد اعتبارا من أول يونيو

وذكرت أن الوزارة تتمتع بسلطة واسعة لإلغاء التأشيرات وتمارس هذه السلطة عندما تأتي المعلومات في وقت قصير تشير إلى أن حامل التأشيرة قد يكون غير مقبول للولايات المتحدة أو غير مؤهل للحصول على تأشيرة.



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