اتباع نظام غذائي قاس.. 6 طرق للتخلص من الكرش نهائياً

يشعر الكثيرون بالإحراج نتيجة ظهور الكرش، فإذا كنت من ضمن هؤلاء فيمكنك التخلص من الكرش نهائيا، بعدة طرق وفقا لما نشره موقع mediacl news today.





1. التغييرات الغذائية

يمكن أن يساعد استبدال الأطعمة الغنية بالدهون بالمزيد من الفواكه والخضروات على إنقاص الوزن.





أحد أسباب تراكم الوزن الزائد والدهون هو عندما يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر مما يستخدم. مع مرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.

من المرجح أن تؤدي بعض أنواع الطعام إلى زيادة الوزن. تحتوي بعض الأطعمة المصنعة على مواد مضافة ، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز. هذا يمكن أن يسبب تغيرات في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن.

يمكن أن يساعد الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمكررة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون ، مع زيادة استهلاك الحبوب الكاملة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف - مثل الفواكه والخضروات الطازجة - على فقدان الوزن.

تتمثل إحدى ميزات النظام الغذائي الغني بالألياف في أن الجسم يشعر بالشبع بسرعة أكبر ، مما يجعله أقل إغراء لتناول المزيد. تساعد الحبوب الكاملة الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول ، لأنها تطلق طاقته بشكل أبطأ.

يمكن أن تساعد الألياف والحبوب الكاملة أيضًا في تقليل مخاطر عدد من الحالات المتعلقة بمتلازمة التمثيل الغذائي.

متلازمة التمثيل الغذائي هي حالة تنطوي على عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية. وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بالسمنة .

يمكن للطبيب أو اختصاصي التغذية المساعدة في اقتراح استراتيجية وربما برنامج مناسب لإنقاص الوزن.

تجنب اتباع نظام غذائي قاسي

إن محاولة إنقاص الوزن بسرعة عن طريق اتباع نظام غذائي قاسي تحمل المخاطر التالية:

قد تتطور مشاكل صحية جديدة.

يمكن أن يحدث نقص فيتامين .

من الصعب تحقيق فقدان وزن صحي.

في بعض الحالات ، قد يقترح الطبيب على الشخص المصاب بالسمنة المفرطة اتباع نظام غذائي سائل منخفض السعرات الحرارية. يجب على أخصائي الصحة مراقبة هذه الاستراتيجية للتأكد من أن الشخص لا يزال آمنًا أثناء اتباع النظام الغذائي.





2. النشاط البدني

يمكن أن يكون صعود الدرج بدلًا من المصعد تمرينًا جيدًا.

بينما يحرق الجسم بعض السعرات الحرارية حتى عندما يكون الشخص جالسًا أو نائمًا ، فبالنسبة لمعظم الناس ، كلما زاد نشاطهم ، زادت السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

ومع ذلك ، قد يستغرق هذا بعض الوقت. لفقدان نصف كيلو من الدهون ، يحتاج الشخص إلى حرق 3500 سعرة حرارية.

تشمل الطرق الجيدة لبدء النشاط:

يمشي بخفة

سباحة

باستخدام الدرج بدلا من المصعد

النزول من الحافلة أو القطار محطة واحدة في وقت مبكر والمشي بقية الطريق

يساهم القيام بالأعمال المنزلية مثل البستنة أو الأعمال المنزلية أو تمشية الكلب.

يقترح مركز السيطرة على الأمراض القيام 60-90 دقيقة من النشاط المكثف باعتدال في معظم أيام الأسبوع.

يجب على الأشخاص الذين لم يعتادوا على ممارسة الرياضة أو الذين يجدون صعوبة في ممارسة النشاط بسبب مشاكل صحية أو حركية التحدث إلى أخصائي صحي حول كيفية ممارسة الرياضة وكيفية البدء.

يجب ألا يبدأ الشخص الذي ليس معتادًا على ممارسة الرياضة بنشاط شاق للغاية ، لأن ذلك قد يشكل خطرًا على الصحة.







3. أدوية إنقاص الوزن

سيصف الطبيب أحيانًا أدوية، لمساعدة الشخص على إنقاص الوزن.

ومع ذلك ، فهم يفعلون ذلك عادة فقط إذا:

لم تؤدِ التغييرات الغذائية والتمارين الرياضية إلى فقدان الوزن

وزن الشخص يشكل خطرا كبيرا على صحته

في المعاهد الوطنية للصحة علما بأن الناس ينبغي أن تستخدم جنبا إلى جنب مع الدواء حمية منخفضة السعرات الحرارية. أورلستات لا تحل محل التغييرات في نمط الحياة.

تشمل الآثار الجانبية أعراض الجهاز الهضمي ، مثل البراز الدهني وزيادة أو انخفاض التغوط. أبلغ بعض الأشخاص عن آثار غير مرغوب فيها على الجهاز التنفسي والعضلات والمفاصل والصداع وغيرها.

من عام 1997 إلى عام 2010 ، كان الأطباء قادرين على وصف سيبوترامين أيضًا ، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحبت الموافقة في عام 2010 ، بسبب مخاوف بشأن الآثار الضارة الخطيرة.

4. الجراحة

تتضمن جراحة إنقاص الوزن أو علاج السمنة إزالة أو تغيير جزء من معدة الشخص أو الأمعاء الدقيقة بحيث لا يستهلك الكثير من الطعام أو يمتص الكثير من السعرات الحرارية كما كان من قبل.

يمكن أن يساعد هذا الفرد على إنقاص الوزن ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 والجوانب الأخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي التي يمكن أن تحدث مع السمنة.

يمكن للجراحة إما أن تجعل المعدة أصغر ، أو يمكنها تجاوز جزء من الجهاز الهضمي.

تكميم المعدة أو ربط المعدة

يستخدم الجراح تكميم المعدة أو رباط المعدة لتصغير حجم المعدة.

بعد العملية ، لا يستطيع الشخص تناول أكثر من كوب واحد من الطعام في كل جلسة. هذا يقلل بشكل كبير من تناول الطعام.

تحويل مسار المعدة

يتيح الإجراء للطعام تجاوز أجزاء من الجهاز الهضمي ، وتحديدًا الجزء الأول من الجزء الأوسط من الأمعاء الدقيقة. قد يقلل أيضًا من حجم المعدة.

يعد هذا بشكل عام أكثر فاعلية من الإجراءات التقييدية ، ولكن هناك خطر أكبر من نقص الفيتامينات والمعادن ، حيث لم يعد الجسم قادرًا على امتصاص العديد من العناصر الغذائية.

قد يوصي طبيب جراحة للشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أعلى ، اعتمادا على احتياجاتهم الفردية.

وتشمل هذه:

سواء كان لديهم مضاعفات بسبب السمنة أم لا

فعالية العلاجات غير الجراحية التي سبق لهم إجراؤها

غالبًا ما يقوم الجراحون بإجراء جراحة السمنة كإجراء بالمنظار أو إجراء ثقب المفتاح.

5. العلاج الهرموني

قد يساعد العلاج الهرموني الأشخاص المصابين بالسمنة يومًا ما. لاحظ العلماء الذين نشروا دراسة في عام 2014 أن جزءًا من نجاح جراحة السمنة قد يكون تأثيرها على هرمونات الأمعاء.

يمكن أن يؤدي تسخير هذه الهرمونات إلى خيارات جديدة غير جراحية.

يقترح الباحثون أن الجمع بين هرمونات معينة قد يوفر علاجًا فعالًا.

6. تحمير خلايا الدهون البيضاء

يحتوي البشر والثدييات الأخرى على نوعين من الخلايا الدهنية:

تحرق الخلايا الدهنية البنية السعرات الحرارية وتنتج الحرارة.

تخزن الخلايا الدهنية البيضاء السعرات الحرارية.

كان العلماء يبحثون عن طرق لإعادة برمجة خلايا الدهون البيضاء بحيث تتصرف مثل خلايا الدهون البنية. يسمون هذا "الخلايا الدهنية".

إذا تمكنوا من القيام بذلك ، فقد يتمكنون من إنتاج علاج يمكن أن يتسبب في حرق الجسم للدهون بسرعة أكبر.

