اتباع نظام غذائي قاس.. 6 طرق للتخلص من الكرش نهائياً

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من المرجح أن تؤدي بعض أنواع الطعام إلى زيادة الوزن. تحتوي بعض الأطعمة المصنعة على مواد مضافة ، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز. هذا يمكن أن يسبب تغيرات في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن.
يمكن أن يساعد الحد من تناول الأطعمة المصنعة والمكررة والجاهزة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون ، مع زيادة استهلاك الحبوب الكاملة والأطعمة الأخرى الغنية بالألياف - مثل الفواكه والخضروات الطازجة - على فقدان الوزن.
تتمثل إحدى ميزات النظام الغذائي الغني بالألياف في أن الجسم يشعر بالشبع بسرعة أكبر ، مما يجعله أقل إغراء لتناول المزيد. تساعد الحبوب الكاملة الشخص على الشعور بالشبع لفترة أطول ، لأنها تطلق طاقته بشكل أبطأ.
يمكن أن تساعد الألياف والحبوب الكاملة أيضًا في تقليل مخاطر عدد من الحالات المتعلقة بمتلازمة التمثيل الغذائي.
متلازمة التمثيل الغذائي هي حالة تنطوي على عدد من المشاكل الصحية ، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، ومشاكل القلب والأوعية الدموية. وهو أكثر شيوعًا عند الأشخاص المصابين بالسمنة .
يمكن للطبيب أو اختصاصي التغذية المساعدة في اقتراح استراتيجية وربما برنامج مناسب لإنقاص الوزن.
ومع ذلك ، قد يستغرق هذا بعض الوقت. لفقدان نصف كيلو من الدهون ، يحتاج الشخص إلى حرق 3500 سعرة حرارية.
تشمل الطرق الجيدة لبدء النشاط:
يقترح مركز السيطرة على الأمراض القيام 60-90 دقيقة من النشاط المكثف باعتدال في معظم أيام الأسبوع.
يجب على الأشخاص الذين لم يعتادوا على ممارسة الرياضة أو الذين يجدون صعوبة في ممارسة النشاط بسبب مشاكل صحية أو حركية التحدث إلى أخصائي صحي حول كيفية ممارسة الرياضة وكيفية البدء.
يجب ألا يبدأ الشخص الذي ليس معتادًا على ممارسة الرياضة بنشاط شاق للغاية ، لأن ذلك قد يشكل خطرًا على الصحة.
ومع ذلك ، فهم يفعلون ذلك عادة فقط إذا:
تشمل الآثار الجانبية أعراض الجهاز الهضمي ، مثل البراز الدهني وزيادة أو انخفاض التغوط. أبلغ بعض الأشخاص عن آثار غير مرغوب فيها على الجهاز التنفسي والعضلات والمفاصل والصداع وغيرها.
من عام 1997 إلى عام 2010 ، كان الأطباء قادرين على وصف سيبوترامين أيضًا ، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) سحبت الموافقة في عام 2010 ، بسبب مخاوف بشأن الآثار الضارة الخطيرة.
يمكن أن يساعد هذا الفرد على إنقاص الوزن ويقلل أيضًا من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 والجوانب الأخرى لمتلازمة التمثيل الغذائي التي يمكن أن تحدث مع السمنة.
يمكن للجراحة إما أن تجعل المعدة أصغر ، أو يمكنها تجاوز جزء من الجهاز الهضمي.
بعد العملية ، لا يستطيع الشخص تناول أكثر من كوب واحد من الطعام في كل جلسة. هذا يقلل بشكل كبير من تناول الطعام.
يعد هذا بشكل عام أكثر فاعلية من الإجراءات التقييدية ، ولكن هناك خطر أكبر من نقص الفيتامينات والمعادن ، حيث لم يعد الجسم قادرًا على امتصاص العديد من العناصر الغذائية.
قد يوصي طبيب جراحة للشخص الذي لديه مؤشر كتلة الجسم من 30 أو أعلى ، اعتمادا على احتياجاتهم الفردية.
وتشمل هذه:
يمكن أن يؤدي تسخير هذه الهرمونات إلى خيارات جديدة غير جراحية.
يقترح الباحثون أن الجمع بين هرمونات معينة قد يوفر علاجًا فعالًا.
إذا تمكنوا من القيام بذلك ، فقد يتمكنون من إنتاج علاج يمكن أن يتسبب في حرق الجسم للدهون بسرعة أكبر.