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اقتصاد

رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:26 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
تفقد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة 6 أكتوبر، للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

وقال المهندس شريف الشربيني: تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها التخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين ولا سيما من خلال استمرار العمل بالمركز التكنولوجي حتى الساعة الرابعة والنصف مساء، ومد العمل بالخزينة، وكذا العمل يوم السبت وزيادة عدد العاملين بالمركز التكنولوجى، منعًا للتزاحم، مشيرًا إلى أن آخر موعد للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري طبقًا للقانون.


وشدد رئيس الجهاز على قبول جميع الطلبات التي يتقدم بها المواطنون ذوو الشأن للتصالح، وترك البت في قبول طلب التصالح للجان المختصة بذلك،  وتسهيل إجراءات قبول الطلبات من المواطنين، مشيدًا بوعي أهالي مدينة 6 أكتوبر لرغبة المخالفين في التصالح، وتقنين أوضاعهم والاستفادة من الفرصة التي منحتها الدولة في التصالح في بعض مخالفات البناء.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أنه ما زال أمام المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء فرصة كبيرة لن تعوض لتقنين أوضاعهم والحصول على المستندات الدالة على قانونية عقاراتهم، والتعامل القانوني حيالها.
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتابع تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء
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