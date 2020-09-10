اختفاء خنجر ذهبي و١٠ دروع .. تفاصيل تقرير لجنة تفتيش وزارة الرياضة عن سرقة كؤوس الجبلاية

كشف مصدر مطلع داخل إتحاد الكرة عن مقتنيات جديدة تمت سرقتها فى أزمة كؤوس أمم أفريقيا.





قال المصدر : تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة للتفتيش على مقتنيات الجبلاية تضمن اختفاء ١٠ دروع من الاتحاد السعودى لكرة القدم ودول الخليج وايضا خنجر ذهبي من سلطنة عمان وكأس أمم أفريقيا ٢٠١٠.





اضاف : تقرير لجنة تفتيش الوزارة تضمن اختفاء ٤٥ حذاء أديداس و١٥٠٠ تى شيرت أديداس ايضا الى جانب سيفين ذهب واحد من الكويت والاخر من سلطنة عمان.





يذكر ان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن قراره الأخير بشأن ملف اختفاء كؤوس اتحاد الكرة وبعض المقتنيات ، وذلك بعد اطلاعه على كافة التفاصيل المدونة في تقرير اللجنة المشكلة من الوزارة للتحقيق في الأمر.





وقال صبحي في تصريحات خاصة لـصدى البلد ، أنه قرر تحويل الملف برمته للنيابة العامة ، لكشف ملابسات اختفاء مقتنيات الجبلاية وابرزها كأس افريقيا التي تحتفظ به مصر نتيجة التتويج بـ3 بطولات أمم إفريقيا متتاليةأعوام 2006 – 2008 – 2010.





وأوضح وزير الشباب والرياضة ، أنه درس كافة جوانب تقرير اللجنة المشكلة والذي استلمه أمس الأحد ، وبناء عليه اتخذ قرار تحويل الأمر للنيابة العامة.





وكان وزير الشباب والرياضة قد شكل لجنة رسمية على أعلى مستوى من أكثر من جهة رقابية وقانونية وفنية للتحقيق في ملابسات الموضوع، وبعد الإطلاع على التقرير ودراسته، تم حسم الأمر واتخاذ القرار اللازم.