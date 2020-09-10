نتنياهو فى واشنطن الأحد القادم للاحتفال باتفاق السلام مع الإمارات

يتوجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار المسؤولين إلى الولايات المتحدة، الأحد القادم، لحضور حفل توقيع اتفاق السلام مع الإمارات.





ووفقا لصحيفة "يسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو فان الرحلة ستكون قصيرة قدر الامكان وسيخضع اعضاء الوفد لاجراءات صحية صارمة.





وسيطلب من جميع الركاب على متن الطائرة الخضوع لاختبار كورونا قبل ركوب الطائرة ، ولن يسمح لهم بالصعود إليها إلا إذا تبين أنهم سلبيون للفيروس.





وعادة ما تحتوي رحلات نتنياهو إلى الخارج على عدد كبير من المقاعد المتاحة ، ولكن في هذه الرحلة سيكون هناك عناية خاصة للحفاظ على المسافات بين الركاب كما سيُطلب من الجميع ارتداء الأقنعة طوال مدة الرحلة.





وعند الوصول إلى واشنطن ، سيقيم أعضاء الوفد الإسرائيلي في فندق واحد وسيطلب منهم الحفاظ على الاجراءات الصحة طوال فترة إقامتهم هناك.





اما الصحفيون سيقيمون هذه المرة في نفس الفندق الذي سيقيم فيه نتنياهو بالإضافة إلى ذلك ، لن يسمح للمرافقين بالتحرك بحرية في المدينة ، ولكن سيطلب منهم البقاء في الفندق طوال الزيارة.





ومن المتوقع أن تقام مراسم الاحتفال في البيت الأبيض ، بحضور الرئيس دونالد ترامب.









ووفقًا للخطة، سيعود الوفد الإسرائيلي إلى إسرائيل فور انتهاء الاحتفال.