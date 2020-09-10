بمحاضرات اونلاين.. الثقافة تواصل دعمها لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

تولي وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، إهتمامًا خاصًا بذوى الإحتياجات الخاصة، أو ذوي الهمم، وتعمل على رفع روحهم المعنوية، ومشاركتهم في الفعاليات المختلفة التي تقدمهم، هذا إلى جانب تغيير الصورة النمطية لذوي الهمم لدى بعض المواطنين.
وفي هذا السياق، أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة أونلاين بعنوان "تعليم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة" ألقتها د. جيهان أحمد شوقي، وتحدثت عن كيفية إعداد ذوي الإحتاجات الخاصة وتوفير العناية والرعاية الخاصة بهم وأهمية تطوير ذوي الإحتياجات الخاصه ليتمكنوا من التأثير في المجتمع والتفاعل مع من حولهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية وتنمية مهاراتهم وشعورهم بالإنتماء للمجتمع.
كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية للنحت علي الصابون تم تنفيذها أونلاين مع المدرب عيد السويفي وقام بالنحت على الصابون لعمل شكل وردة.
كما أقام بيت ثقافة القصير اليوم الأول من ورشة تدوير مخلفات البيئة أونلاين مترجمة بالغة الإشارة مع المدربة عزيزة عبدالرزاق ومترجم لغة الإشارة هيام حيث تم عمل أشكال فنية مختلفة من كراتين البيض كعمل مجموعة من الورود التي يمكن إستغلالها فى إطار برواز أو إطار لمرايا، بينما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة إكتشاف مواهب فى "الرسم" تجسيم برواز تم بثها أونلاين مع الطفل عمر أيمن سليمان.