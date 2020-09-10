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ثقافة

بمحاضرات اونلاين.. الثقافة تواصل دعمها لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تولي وزارة الثقافة متمثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، إهتمامًا خاصًا بذوى الإحتياجات الخاصة، أو ذوي الهمم، وتعمل على رفع روحهم المعنوية، ومشاركتهم في الفعاليات المختلفة التي تقدمهم، هذا إلى جانب تغيير الصورة النمطية لذوي الهمم لدى بعض المواطنين.

وفي هذا السياق، أقام قصر ثقافة الغردقة محاضرة أونلاين بعنوان "تعليم وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة" ألقتها د. جيهان أحمد شوقي، وتحدثت عن كيفية إعداد ذوي الإحتاجات الخاصة وتوفير العناية والرعاية الخاصة بهم وأهمية تطوير ذوي الإحتياجات الخاصه ليتمكنوا من التأثير في المجتمع والتفاعل مع من حولهم ودمجهم في الأنشطة المجتمعية وتنمية مهاراتهم وشعورهم بالإنتماء للمجتمع.

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا ورشة فنية للنحت علي الصابون تم تنفيذها أونلاين مع المدرب عيد السويفي وقام بالنحت على الصابون لعمل شكل وردة.

كما أقام بيت ثقافة القصير اليوم الأول من ورشة تدوير مخلفات البيئة أونلاين مترجمة بالغة الإشارة مع المدربة عزيزة عبدالرزاق ومترجم لغة الإشارة هيام حيث تم عمل أشكال فنية مختلفة من كراتين البيض كعمل مجموعة من الورود التي يمكن إستغلالها فى إطار برواز أو إطار لمرايا، بينما نفذ بيت ثقافة الحمراوين ورشة إكتشاف مواهب فى "الرسم" تجسيم برواز تم بثها أونلاين مع الطفل عمر أيمن سليمان.

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