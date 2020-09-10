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برلمان

نائب يطالب بمد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 01:26 م
التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء
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فريدة محمد
وصف النائب عماد محروس عضو مجلس النواب التكليف الحازم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لجميع المحافظين بمراجعة رسوم التصالح فى مخالفات البناء والتيسيرات فى هذا الملف بالتاريخية وأنه بداية جادة لتصحيح الاوضاع فى هذا الملف.

وأشاد "محروس" فى بيان له أصدره اليوم بإعلان رئيس الوزراء أنه لا توجد أى إزالات تتم فور استلام المواطن نموذج 3 الذى يستلمه بمجرد تقدمه بطلب التصالح وأن التقدم يكون من خلال تقديم طلب المواطن حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التى ترفق مع الطلب تيسيرا على المواطنين موجها التحية للحكومة على استجابتها لمطالب اعضاء مجلس النواب والمواطنين بعد المشكلات المتعددة التى ظهرت خلال تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وناشد النائب عماد محروس جميع المواطنين الذين لديهم مخالفات فى البناء الاسراع فى التقدم بطلبات للتصالح واستمال الأوراق والمستندات خلال مهلة الشهرين التى منحها الدكتور مصطفى مدبولى للمواطنين مطالبا من الدكتور مصطفى مدبولى استكمال هذه التيسيرات بمد فترة التصالح ل 6 شهور جديدة لإعطاء الفرصة الكاملة للمواطنين لحسم هذا الملف.

وقال النائب عماد محروس إن الدكتور مصطفى مدبولى وجه صفعة قوية على وجوه تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب التى تبث سمومها ضد مصر من قطر وتركيا والذين استغلوا هذا الملف أسوأ استغلال من خلال بثهم للإشاعات والاكاذيب فى محاولة فاشلة منهم لإحداث فوضى فى الشارع المصرى.

وأكد أن المصريين اصبحوا على وعى وادراك كاملين بالأهداف الخبيثة لهذه الجماعة المارقة وهم كانوا ولايزالون وسوف يستمرون فى وقوفهم صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى وخلف القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه مصر.
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