حماية المستهلك يلزم أوبر بإضافة ميزة جديدة للمستخدم.. والشركة تستجيب





اعلن الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذي عن التزام شركة أوبر بتفعيل تعليمات الجهاز بشأن اطلاق ميزة جديدة فى تطبيقها الاليكترونى يمنح المستهلك مزيدًا من الأمان ويمكنه من طلب المساعده فى حالة تعرضه الى أى موقف قد يؤدى الى شعوره بعدم الأمان خلال الرحلة .





وأضاف رئيس الجهاز أن قيام الشركة باطلاق تلك الميزة جاء فى ضوء قيام الجهاز باستدعاء الشركة لفحص شكوى احدى الشاكيات بعد انتشارها على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) والتى كانت قد تضررت فيها من سوء الخدمة المقدمة اليها وتعرضها للخطر، وقد تم إلزام الشركة حينها برد قيمة الرحلات التى تم خصمها من البطاقة الائتمانية للشاكية بالاضافة الى رفع الايقاف الذي تم على حسابها على التطبيق كنتيجة لتقديمها الشكوى ضد السائق.









وقال سمير أن شركة أوبر قد التزمت بتعليمات الجهاز وتقوم حاليًا باختبار خاصية "معاودة الاتصال" والتي تقدم للمستخدمين وسيلة للتواصل عبر التطبيق عقب انتهاء الرحلات مع فريق دعم السلامة من أوبر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، في حالة مواجهتهم لأي موقف قد يؤدى إلى شعورهم بعدم الأمان خلال الرحلة .





وأشار رئيس الجهاز الى انه قد تم التأكيد على شركة اوبر بضرورة مراعاة سهولة استخدام الميزة الجديدة من قبل المستهلكين بحيث يمكن الوصول إلى تلك الخاصية (معاودة الاتصال) من قسم "مراجعة الرحلة والرسوم"، وبمجرد أن يتقدم المستخدم بطلب معاودة إتصال، ويسجل رقمًا للإتصال به، ووصفًا قصيرًا للوضع المهدد للسلامة، يستقبل المستخدم بعدها مكالمة في خلال دقائق من قبل متخصص من فريق دعم السلامة كي يساعده على التعامل مع المشكلة، وذلك على مدار الساعة.





وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى للبلاد.









كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود مايستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الألكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أوالتطبيق الأليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .



