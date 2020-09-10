محافظ قنا يترأس لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس بالوحدات المحلية

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، لجنة اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مهندس في الوحدات المحلية لمدن نجع حمادي وفرشوط ودشنا والوقف بهدف دعم منظومة العمل بالإدارات الهندسية بتلك الوحدات.





جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، و كمال شلبى، سكرتير عام المحافظة والمهندسة فاطمة أحمد، السكرتير العام المساعد و حمدي حسين، المدير المالي والاداري بالمحافظة.





وأشار محافظ قنا، الى أن اللجنة قامت بمقابلة واجراء اختبارات شفهية لـ 101متقدم بواقع" 45 لمركز نجع حمادي- 37 لمركز دشنا- 10 لمركز الوقف - 9 لمركز فرشوط" بهدف التعرف على امكانيات كل مرشح من حيث المؤهلات العلمية والخبرات العملية والسمات الشخصية وقياس مدى قدراتهم على حل المشكلات ومواجهة ضغوط العمل، بالإضافة إلي التعرف علي مقترحاتهم وأفكارهم نحو تطوير منظومة العمل داخل المؤسسة التي قد ينتمون إليها.





وأكد الداودي، أنه سوف يتم مراعاة تطبيق مبدأ الكفاءة للمفاضلة بين المتقدمين، موضحًا أنه سوف يتم عمل قرعة لاختيار الناجحين منهم في كل من المقابلات الشخصية والاختبارات التخصصية التي تم إجراؤها في وقت سابق، حرصا من المحافظة علي تحقيق نوع من الشفافية .





و أوصى محافظ قنا، المتقدمين للاختبارات بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للعمل أثناء أداء مهامهم الوظيفية.





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