AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بيطرى قنا: لا وجود لحالات اشتباه لأى أمراض وبائية بين الحيوانات

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 06:25 م
مواشى
مواشى
Advertisements
يوسف رجب

انتهت مديرية الطب البيطرى بقنا، من خطة الرصد لجميع الأمراض الوبائية الحيوانية مثل أمراض" الجلد العقدى - الحمى القلاعية - حمى الوادى المتصدع - اللسان الأزرق - طاعون المتجرات الصغيرة - انفلونزا الطيور" طبقا للخطة الموضوعة من قِبل إدارة التخطيط والترصد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.


قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن فرق الرصد زارت ١٩٢٥ منزلا فى ١٦٤ قرية للكشف على الحيوانات الموجودة بها والتأكد من إصابتها بأحد الأمراض الوبائية من عدمه.


وأكد محافظ قنا، بأنه لم يتم رصد أى مرض وبائى بين الحيوانات فى جميع القرى التى تمت زيارتها.

قال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، إن الهدف من حملة رصد الأمراض الوبائية هو الاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية و المعدية و الإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها للحفاظ على الثروه الحيوانية لدى صغار المربين.


وأضاف يوسف، أن فرق الرصد تقوم ايضا بحملات توعية و إرشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور أى أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

اقرأ أيضًا :

لأدائهم المتميز.. محافظ قنا يكرم أعضاء كنترول الثانوية العامة

للتأكد من جودة الخبز.. نائب محافظ قنا يتفقد عددا من المخابز

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بنسبة 75.6%.. انتهاء تحصين 283 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في المنوفية

بيطري المنوفية: الانتهاء من تحصين 291 ألفا و 106 رؤوس ماشية ضد الحمى القلاعية

تحصين 151 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالشرقية

الزراعة: حملة لرصد أمراض الماشية بـ 213 قرية فى 16 محافظة

الداودى: قنا الأولى بصعيد مصر فى تحصين الحيوانات ضد الحمى القلاعية ومرض الوادى المتصدع

ترشيحاتنا

بصورة من الظهر .. ريم مصطفى تبرز أنوثتها بإطلالة صيفية

التجمعات السبب.. الإمارات تسجل أعلى إصابات بـ كورونا منذ 4 أشهر

حنان مطاوع تهدي ابنتها أغنية بصوتها في عيد ميلادها

الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لدعوة المواطنين لانتخاب مجلس النواب ٢٠٢١

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

AdvertisementS

وزير النقل يعتذر للمجند صاحب واقعة التذكرة.. ويوقف كمسارية القطار عن العمل

سيدة القطار تروي لـ«صدى البلد» تفاصيل واقعة المجند والكمساري: قلبي واجعني عليه.. والبدلة العسكرية لها احترامها

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. 97.2% طب بيطري و85.2% تمريض و92.2 للهندسة..فيديو

وزير النقل: الاستغناء عن موظف طلب من راكب معاق إكرامية لمساعدته

شوبير: غضب في الأهلي بسبب تصرف إكرامي

كما انفرد صدى البلد.. الكاف يعلن المواعيد الجديدة لـ نصف نهائى دوري أبطال إفريقيا رسميا

مجلس النواب.. جولة الإعادة للمرحلة الأولى في الداخل 23 و24 نوفمبر

القوات المسلحة: ما فعلته سيدة القطار مع المجند يعبر عن أصالة المرأة المصرية

فلاح يجبر ابنته علي معاشرته جنسبا عقب طلاقها في الصف

بعد قرار تجميد عضويته.. والد الطفل غريق نادي الزمالك يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

«العربي الحديث» ينشر تفاصيل اجتماع مكتب الإرشاد لإحداث شغب في الشارع المصري

بعد التأجيل.. موعد مباراتي الأهلي والزمالك بنصف نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة حديثة تحذر من نقل القطط لفيروس كورونا بشكل قوى

حماقة مجرم تكشف محاولة لتهريب مخدرات بقيمة 200 مليون دولار.. اعرف الحكاية

هدده بالطرد.. قائد طائرة يجبر مسافرًا يعاني من الربو المزمن على ارتداء كمامة.. شاهد