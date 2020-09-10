بيطرى قنا: لا وجود لحالات اشتباه لأى أمراض وبائية بين الحيوانات

انتهت مديرية الطب البيطرى بقنا، من خطة الرصد لجميع الأمراض الوبائية الحيوانية مثل أمراض" الجلد العقدى - الحمى القلاعية - حمى الوادى المتصدع - اللسان الأزرق - طاعون المتجرات الصغيرة - انفلونزا الطيور" طبقا للخطة الموضوعة من قِبل إدارة التخطيط والترصد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.





قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن فرق الرصد زارت ١٩٢٥ منزلا فى ١٦٤ قرية للكشف على الحيوانات الموجودة بها والتأكد من إصابتها بأحد الأمراض الوبائية من عدمه.





وأكد محافظ قنا، بأنه لم يتم رصد أى مرض وبائى بين الحيوانات فى جميع القرى التى تمت زيارتها.

قال الدكتور ابراهيم يوسف، مدير مديرية الطب البيطرى، إن الهدف من حملة رصد الأمراض الوبائية هو الاكتشاف المبكر لأي بؤر إصابة بالأمراض الوبائية و المعدية و الإستجابة السريعة من خلال إجراءات التحكم والسيطرة لاحتواء البؤر والحد من انتشارها للحفاظ على الثروه الحيوانية لدى صغار المربين.





وأضاف يوسف، أن فرق الرصد تقوم ايضا بحملات توعية و إرشاد للمربين للتعريف بخطورة المرض وطرق الوقاية وأهمية الابلاغ حال ظهور أى أعراض لاشتباهات مرضية وتقديم حيواناتهم إلى لجان التحصين.

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