البورصة تخسر 10.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12798 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة.