البورصة تخسر 10.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 10.6 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي متراجعا لمستوى 616.8 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 627.4 مليار جنيه في بداية الأسبوع.
وبلغ إجمالي القيمة السوقية 616.8 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 1.68 %خلال الفترة.
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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 11070 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 12798 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4232 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.84% ليغلق عند مستوى 2736 نقطة.