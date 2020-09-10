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رياضة

دورى السلة يقترب من الإسكندرية.. الاتحاد يتقدم 67-47 علي الأهلي في الفترة الثالثة

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 10:33 م
الاتحاد - الاهلي
الاتحاد - الاهلي
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عبدالله هشام
اقترب فريق سلة الاتحاد السكندري من تحقيق اللقب حيث أنهى الفترة الثالثة متقدما على منافسه الأهلي بنتيجة 67-47 من المباراة الفاصلة التى تقام اليوم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من جولات نهائيات دوري السوبر.

وانتهت أحداث الفترة الأولي بتقدم فريق الاتحاد السكندري علي النادي الأهلي بنتيجة 23-17 ، بينما انتهت الفترة الثالثة بتقدم الاتحاد 51- 32 في الفترة الثانية، ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة اليوم لمعادلة النتيجة والاحتكام إلى مباراة فاصلة بينما إذا فاز الفريق السكندري يتوج رسميا بلقب السوبر.

وفاز سلة الاتحاد السكندرى على الأهلى بنتيجة 101/94 في المباراة الأولى، بينما فاز الأهلى فى المباراة الثانية 76/65، قبل أن يعود الاتحاد ويحقق الفوز في الجولة الثالثة بنتيجة 71/68، وحال فوز الأهلي على الاتحاد السكندرى فى مباراة اليوم، يتعادل الفريقان ويتم اللجوء إلى مباراة السبت لحسم البطل.
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