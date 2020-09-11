كل ده عشان 22 جنيه.. سيدة قطار المنصورة: لما لقيته مجند قلبي وجعني.. فيديو

قامت السيدة صفية إبراهيم، سيدة القطار ، بعرض الهدية التي أرسلها الرئيس السيسي لها، قائلة: " مبسوطه بهدية الرئيس وهروح الشغل بيها وهقولهم الرئيس كرمني".





وأضافت خلال حوارها مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة "دي إم سي"،:" مبحبش حد يهين حد سواء صغير أو كبير، خاصة لو كان جندي، قائلة: "لما سمعت كلمة الشرطة العسكرية ولقيته جندي دا وجعني جدا، الجندي دا بيضحي عشانا والله أعلم امه هتشوفه تاني ولا لأ.





كما استنكرت تعامل كمسارية القطار : "كل ده عشان ٢٢ جنيه؟! ده مال الدنيا ميساويش إهانته"



