وفاء عامر لـ سيدة القطار: تسلم الأرض اللي شالت رجليكي.. فيديو

أشادت الفنانة وفاء عامر، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار"، قائلة:" تسلم الأرض اللي شالت رجليكي..ودا مش جديد على الستات المصرية".



وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: الموقف اللي هي عملته فيه جدعنة ولاد البد اللي أنا اتربيت في وسطهم".



وأردفت: "انتي الأم المثالية..ولو الدولة معملتلكيش كدا أنا هاجي لحد عندك واحتفل بيكي".



وفيما يخص الجندي، أضافت: دول عيالنا اللي بيضحوا بنفسهم..وساعات بيروحوا ومبيرجعوش..القوات المسلحة مصنع الرجال.



كما طالبت الفنانة وفاء عامر بتوفير كارنيهات خاصة بالقوات المسلحة تمنعهم من دفع الأجرة..، واستطردت: العسكري دا لازم يتحط ويتشال على الراس".

