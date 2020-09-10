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توك شو

وفاء عامر لـ سيدة القطار: تسلم الأرض اللي شالت رجليكي.. فيديو

الخميس 10/سبتمبر/2020 - 11:11 م
الفنانة وفاء عامر
الفنانة وفاء عامر
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اسراء صبري
أشادت الفنانة وفاء عامر، بصفية إبراهيم المعروفة بـ "سيدة القطار"، قائلة:" تسلم الأرض اللي شالت رجليكي..ودا مش جديد على الستات المصرية".

وأضافت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"،: الموقف اللي هي عملته فيه جدعنة ولاد البد اللي أنا اتربيت في وسطهم".

وأردفت: "انتي الأم المثالية..ولو الدولة معملتلكيش كدا أنا هاجي لحد عندك واحتفل بيكي".

وفيما يخص الجندي، أضافت: دول عيالنا اللي بيضحوا بنفسهم..وساعات بيروحوا ومبيرجعوش..القوات المسلحة مصنع الرجال.

كما طالبت الفنانة وفاء عامر بتوفير كارنيهات خاصة بالقوات المسلحة تمنعهم من دفع الأجرة..، واستطردت: العسكري دا لازم يتحط ويتشال على الراس".
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