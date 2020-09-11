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توك شو

بعد المشادة الشهيرة .. سيدة القطار تتسبب في الصلح على الهواء بين وزير النقل وإعلامي

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 04:29 ص
وزير النقل
وزير النقل
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عبد الخالق صلاح
شهدت المكالمة التى جمعت سيدة القطار، ووزير النقل، المهندس كامل الوزير، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى، عودة العلاقات الطيبة بين مقدم البرنامج وائل الإبراشي والوزير عقب مشادة كلامية وقعت بينهما فى السابق.

وقال وزير النقل، خلال حديثه مع سيدة القطار، إنه سوف يتوجه إلى يتوجه إلى "سيدة القطار"، صفية أبو العزم وسيزوها فى منزلها بمحافظة المنوفية، من أجل تقديم الشكر لها، على موقفها النبيل، عندما دافعت عن أحد أبطال القوات المسلحة، وتابع:"وبعد كدا أنا هطلع من عندك لبيت الاستاذ بلدياتى فى شربين"، الأمر الذى علق عليه "الإبراشى"،قائلًا:"صافى يا لبن".

وأكد وزير النقل أنه استخرج اشتراك سنوى يجدد مدى الحياة باسم سيدة القطار وسوف يعطيه لها عندما يزورها فى منزلها.

وداعب وزير النقل، "سيدة القطار"، خلال الاتصال المشترك الذى جمعهم ببرنامج "التاسعة"،قائلًا: "بس لما يجى ليكى الكمسرى طلعى ليه الاشتراك "، وعلقت "صفية أبو العزم"، قائلة: "أنا فى حماية الجيش المصرى كله يا معالى الوزير".

يذكر أنه في الماضي نشبت مشادة كلامية بين الإعلامى وائل الإبراشى، والفريق كامل الوزير وزير النقل، بعد عرض الإبراشى، فيديو لزحام داخل مترو الأنفاق.
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