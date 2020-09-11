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رياضة

عمر ربيع ياسين: عجمان الإماراتي يطلب استعارة رزاق سيسيه من الزمالك مقابل مليون دولار

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 12:09 ص
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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محمد رشاد
كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن تلقى الزمالك عرضا رسميا من نادي عجمان الاماراتي، لاستعارة الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق المعار إلى الاتحاد السكندري، مقابل مليون دولار، مناصفة بين اللاعب والنادى.
 
وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار، أن الأزمة التي تواجه مسؤولي الزمالك حاليأً هي كيفية إقناع الاتحاد السكندري بإنهاء إعارة سيسيه فى الفترة المقبلة، في ظل رغبة عجمان فى الحصول على خدمات اللاعب في الوقت الحالي، نظرًا لقرب انطلاق الدورى الإماراتي فى أكتوبر المقبل.

وخطف فريق سموحة تعادل قاتل من الزمالك بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري المصري.
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