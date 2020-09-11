محافظ كفر الشيخ: حصلنا 235 مليونًا من طلبات التصالح لمخالفات البناء

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 45 ألفًا و284 طلب تصالح، وقيمة المبالغ التي تم تحصيلها 235 مليونًا و210 ألف جنيه.
وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذه المبالغ ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مشيدًا بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح؛ لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.
وأشار إلى أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ 40% ، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية بالمدن.
وتابع، كما تم إطلاق البوابة الالكترونية ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.
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