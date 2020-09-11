محافظ كفر الشيخ: حصلنا 235 مليونًا من طلبات التصالح لمخالفات البناء

وأشار إلى أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالقرى والمدن ما بين 25% لـ 40% ، مما زاد الإقبال على المراكز التكنولوجية بالمدن.





وتابع، كما تم إطلاق البوابة الالكترونية ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.





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