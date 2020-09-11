مليونا ريال فى أقل من 24 .. تفاعل كبير مع مبادرة الملك سلمان لإغاثة السودان

لاقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حول تقديم الدعم المادي للسودان لانتشاله من أزمته والعبور به لبر الأمان، تفاعلا كبيرًا بعد ساعات قليلة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا للراغبين من داخل المملكة في تقديم الإغاثة العاجلة، للمتضررين من الشعب السوداني الشقيق من أجل خدمة قطاع الأمن الغذائي و القطاع الصحي و قطاع الإيواء.





وبلغ مجموع التبرعات لإغاثة السودان نحو (1703480 ) ريال سعودي حتي اللحظة أي ما يقارب المليونى ريالـ وذلك لتقديم المساعدات للمتضررين من السيول والفيضانات في السودان .





أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية برنامجًا للراغبين من داخل المملكة في تقديم الإغاثة العاجلة، للمتضررين من الشعب السوداني الشقيق من أجل خدمة قطاع الأمن الغذائي و القطاع الصحي و قطاع الإيواء ( الخيام ) وذلك عبر الرابط









https://donate.ksrelief.org/Pages/ProgramDetails/d998c892-9bf2-ea11-b82b-005056b958f1#.X1kJR28y ويمكن المساهمة بالتبرع ابتداء من 5 ريال سعودي.





وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قد وزّع بالتعاون مع منظمة «الاغتنام» للتنمية البشرية المواد الإيوائية التي تشتمل على الخيام والبطانيات والمفارش والحقائب للمتضررين من السيول في حي النيل بمنطقة أبو حجار التابعة لولاية سنار السودانية، وذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.





وبادر المركز بتقديم مساعدات إيوائية وغذائية عاجلة تزن 90 طنًا للمتضررين من السيول في السودان تشتمل على 300 خيمة و300 حقيبة إيوائية و1800 بطانية و16 طنًا من السلال الغذائية و40 طنًا من التمور، لتوزيعها في المناطق المتضررة في ولايات الخرطوم، وسنار، والجزيرة، يستفيد منها 31 ألفًا و980 فردًا.





وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها السعودية ممثلةً في المركز للشعب السوداني في مختلف المحن والأزمات.





ولا تزال المساعدات الإغاثية من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تتدفق دون توقف، لتصل لكل ربوع السودان لتخفيف الآلام ومعاناة الشعب السوداني.