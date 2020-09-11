طريقة عمل الزنكل الفلسطيني

الزنكل هو طعام فلسطيني محلي يعده الشعب الفلسطيني أثناء هطول الأمطار. يمنح الجسم الكثير من الطاقة في الصيف ، لاحتوائه على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.





مكونات:





1 كغ طحين أبيض

2 ملعقة صغيرة. مسحوق الخبز

ملعقة صغيرة. ملح

3 ملاعق كبيرة. زيت زيتون

3 كوب ماء





مقادير حشو العجين:





نصف كيلو تمر ، مع إزالة النوى

2 ملعقة كبيرة. سمسم محمص

قليلا من جوزة الطيب

3 ملاعق كبيرة. سكر

1 ملعقة قرفة

2 ملعقة كبيرة. زيت الزيتون









تجهيز:





1-تخلط جميع المكونات معا حتى من العجين ثم تترك لترتاح لمدة ساعة.





2- في هذه الأثناء يجب تحضير الحشوة حيث يجب خلط جميع مكونات الحشوة معًا لتشكيل عجينة.





3-خذ العجينة وشكل كرات صغيرة أصغر من كرات التنس مرتين. ضع في اعتبارك عند البدء في تقطيع العجين أو الحشوة أن تضع طبقًا يحتوي على الماء لتضع يدك فيه من حين لآخر لأن العجين سوف يلتصق بيديك.





4- افرد العجينة براحة يدك وابدأ في وضع الحشوة بالداخل وإغلاق العجين.





5- تقلى الزنقل بالزيت على نار متوسطة ثم تقدم مع الشاى.





ملحوظة: بعض الناس لا يحبون الحشوة لذا يمكنك صنعها بدون حشو. يفضل بعض الناس أيضًا صنعه باللحم المفروم والبصل والصنوبر.