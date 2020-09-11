سيدة القطار: موقفي مع المجند نابع من احترامي للبدلة العسكرية

قال أحمد محمد السيد ابن السيدة صفية أبو العزم بطل واقعة كمسري القطار والمجند إن ما قامت به والدتي بشان موقفها مع المجند ليس غريبا عليها فهي دائما ما تقوم بذلك في كل المواقف التي تتعرض لها.





وأضاف أحمد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد"الكلام اللي قالته أمي طالع من قلبها وأنا اعرف امى لأنها هي اللى ربتنى".





وتابع ابن السيدة صفية أبو العزم بطل واقعة كمسري القطار والمجند أنني فخور بما قدمته امى وانا فخور بأبي وأمي أفتخر بهما طوال الوقت.

وعلقت السيدة صفية أبو العزم أنني قمت بهذا الموقف احتراما للبدلة العسكرية مؤكدة ان هذا المجند هو فخر للمؤسسة العسكرية التي ينتمي لها .



