سيدة القطار: المجند يستحق التكريم أكثر مني.. فيديو

أكدت السيدة صفية أبو العزم بطل واقعة كمسري القطار والمجند،إنني عندما قمت بهذا الموقف لم أكن أعلم أن كل هذا سيحدث وكل مافعلته كان "بنية صافية لوجه الله".





وأضافت صفية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد أنني لأول مرة أعيش هذا الموقف مشيرة إلى أنني شعرت كما أنه الأمر حلما ولم أقم بأي عمل يستحق كل ذلك وهذا موقف بسيط.





وتابعت سيدة القطار،في برنامج صباح البلد أن هذا الموقف ممكن أن يصدر من ملايين غيري مؤكدة انه من المفترض أن يكون التصرف الطبيعي لأي مواطن يرى ذلك يحدث.





وأشارت صفية إلى أنني استغربت بشكل كبير من ردود أفعال الناس لأن هذا المجند يستحق التكريم أكثر مني لأنه أثبت أنه تربى من عائلة محترمة وأ ثبت انه من مؤسسة "عرفت تربي أبنائها ولو أنا استاهل التكريم قيراط هو يستاهل التكريم مليون قيراط".



