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اقتصاد

قطع المياه 9 مساء بمدينة الشيخ زايد لمدة ١٢ ساعة لأعمال الإصلاح

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
أعلن المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، عن قطع المياه بالمدينة لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الـ9 مساء اليوم الجمعة 11/9/2020 وحتى الساعة الـ9 صباح غد السبت 12/9/2020، نظرًا لأعمال الربط بخط المياه الجديد (خط الصلب)، وكذا القيام ببعض الإصلاحات في خط المياه الرئيسي بالمدينة.

وأضاف المهندس مصطفى فهمي: يهيب جهاز المدينة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا عودة المياه فور الانتهاء من تنفيذ أعمال الإصلاحات.
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