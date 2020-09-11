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محافظات

لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي .. وزير الأوقاف يعتذر عن افتتاح مسجد بالشرقية

الجمعة 11/سبتمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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محمد الطحاوي

اعتذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن حضور افتتاح مسجد الحاج محمود بقرية غزالة الخيس،نظرا لتزاحم المواطنين وعدم مراعاة التباعد الاجتماعى.

 

وقرر الوزير تكليف الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف، بحضور الافتتاح نيابة عنه والتشديد علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.

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يأتي ذلك في إطار زيارة وزير الأوقاف للمحافظة لافتتاح مسجدي القبلي والحاج محمود بقريتي كفر أباظة وغزالة بمركز الزقازيق وأداء صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

 

كما ستشهد زيارة الوزير للمحافظة المشاركة في وضع حجر أساس مسجد بمنطقة القناطر التسعة بالمشاركة المجتمعية مع المحافظة.

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